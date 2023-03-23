Verenel Derneği Ramazan çalışmalarına başladı

Ramazan çalışmalarını deprem bölgeleri öncelikli olmak üzere ülkemizin birçok noktasında gerçekleştirecek olan Verenel Derneği kumanya, fitre ve zekât dağıtımları gerçekleştirecek. Dernek kuracağı Ümmet sofralarında depremzede vatandaşlarımızla bir araya gelecek.

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Ramazan çalışmalarını deprem bölgeleri öncelikli olmak üzere ülkemizin birçok noktasında gerçekleştirecek olan Verenel Derneği kumanya, fitre ve zekât dağıtımları gerçekleştirecek. Dernek kuracağı Ümmet sofralarında depremzede vatandaşlarımızla bir araya gelecek.

Zekât, fitre ve fidye dağıtımları

Dernek, Ramazan ayı boyunca depremden etkilenen aileler ile birlikte ihtiyaç sahiplerine zekât, fidye ve fitre dağıtımları gerçekleştirecek. Verenel bu Ramazan'da binlerce ihtiyaç sahibi aileye fitre ve zekât yardımları ulaştırmayı hedefliyor.

Bağışlar, "www.verenel.org.tr" internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla, "0312 283 00 00" numaralı telefondan ve temsilciliklerden detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor. Hayırseverler 60 lira ile bir kişiye iftar verebileceği gibi, Ramazan-ı Şerif ve yıl boyunca destek olabilirsiniz.