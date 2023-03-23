Adım Farah 4.bölüm youtube izle! FOX TV Adım Farah yeni bölüm tek parça izle

FOX TV ekranlarında yayınladığı ilk günden beri gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Adım Farah 4.bölümüyle dün akşam izleyicisi ile buluştu. İlk üç bölümü Youtube yayınlanan Adım Farah'ın 4.bölümünün Youtube'da yayınlanmaması dikkatler kaçmazken yeni bölümün FOX'un sitesinde yer alması Adım Farah artık Youtube'da yayınlanmayacak mı? sorularını da beraberinde getirdi. Peki Adım Farah'ta 4.bölümde neler yaşandı? İşte 22 mart 2023 reyting sonuçları ve daha fazlası...

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FOX TV'de yayınlanan başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in yanı sıra; Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimleri yer aldığı Adım Farah 22 Mart Çarşamba akşamı 4.bölümüyle izleyiciyle buluştu. Yeni bölümü kaçıranlar Adım Farah'ın 4.bölümünü internette izlemenin yollarını araştırmaya başladı.

Adım Farah 4.bölüm youtube izle

1 Mart 2023'te FOX TV'de yayın hayatına başlayan yeni dizi Adım Farah ilk günden buna izleyiciyi konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekran başına kitlemiş durumda. Her hafta artan reyting sonuçlarının ardınan adından sıklıkla söz ettiren dizi Adım Farah dün akşam 4. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. İlk 3 bölümü youtube kanalında yayınlanan dizinin 4.bölümünü izlemek için youtube'a girenler hayal kırıklığına uğradı. Adım Farah'ın 4.bölümünün yotube'da yayınlanmaması dikkatlerden kaçmazken FOX TV'nin internet sitesinde yayınlandı. İzleyicilerin bir merak ettiği konu ise Adım Farah'ın yeni bölümleri artık Youtube'da yayınlanmayacak mı? Her hangi bir resmi açıklama bulunmuzken,kanalın ve yapımcının ortak kararı ile reyting sonuçlarını arttırmak amacıyla da yapıldığı yönünde tahmin ediliyor. Aşağıda bulunan linkten Adım Farah'ın 4.bölümünü tek part halinde donmadan izleyebilirsiniz. Öte yandan Adım Farah 5. bölümüyle 29 Mart çarşamba saat 20.00'de FOX ekranlarında olacak.

Adım Farah 4.bölüm reyting sonuçları belli oldu

FOX'un sevilen dizisi Adım Farah 4. bölümüyle yayın gününde izleyicisinden yine geçer not aldı. Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in yer aldığı “Adım Farah” reytinglerde adından söz ettirmeye devam etti. Dizi 4. bölümüyle Total'de 3.90 reyting ile 8., AB’de 4.60 reyting ile 2., ABC1’de ise 4.92 reyting ile 5. sırada yer aldı.

Adım Farah 4. bölüm özeti

Tahir’in Farah’ın yerine tetiği çekmesi Aga ve Tahir arasında çok yeni bir soruna yol açar. Hısımlık bitmiş, hasımlık mı başlamıştır? Aga, Tahir’e emrine karşı gelmenin bedelini ağır ödetecektir. Farah’ın hayatta kalmak için Tahir’den başka güvenecek kimsesi kalmamıştır. Tahir, Farah’ı ve Kerimşah’ı korurken, Kerimşah’ın Mehmet’e her şeyi anlattığından ikisinin de haberi yoktur. Farah, Mehmet’in Kerimşah’la konuştuğunu öğrenince, oğlundan uzak durması için onu uyarır. Bu sırada Mehmet; Farah’a, güvendiği Tahir’in geçmişini kanıtlarla anlatacak ve kendisi için en doğru kararı vermesini isteyecektir.

Adım Farah konusu nedir?

Farah (Demet Özdemir), 28 yaşında İranlı bir kadındır. 6 sene evvel İran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile olduğunu öğrenmiştir. Kaçak olarak burada yaşamaya başlar. Üstelik, oğlu Kerimşah' (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalığı vardır. Bağışıklık sistemi doğuştan çok zayıf olduğundan, Kerimşah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yaşamak zorundadır. Tıp eğitimi almış olmasına rağmen, Farah kaçak olarak İstanbul'da temizlikçi olarak çalışmaktadır. Farah'ın hayattaki gayesi oğlu Kerimşah'ın sağlığına kavuşması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip oğlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir.

Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizliğe gittiği bir mekânda mafyanın işlediği bir cinayete şahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanışır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanığı olduğu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir. Tahir, mafya liderinin yanında büyümüş, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kişinin polis olduğu ortaya çıkınca Farah için işler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıştırılmaktadır.

Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.

Adım Farah oyuncu kadrosu

Demet Özdemir - Farah Erşadi

Engin Akyürek - Tahir Lekesiz

Fırat Tanış - Mehmet Koşaner

Senan Kara - Vera Akıncı

Lale Başar - Perihan Koşaner

Oktay Çubuk - Kaan Akıncı

Mert Doğan - Bekir

Derya Pınar Ak - Gönül Koşaner

Kemal Burak Alper - İlyas

Rastin Paknahad - Kerimşah

Ali Sürmeli - Orhan Koşaner

Mustafa Avkıran - Ali Galip Akıncı

Alper Türedi - Hamza