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Emeklinin 2023 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Uzman isimden çarpıcı tahmin

Emeklinin 2023 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Uzman isimden çarpıcı tahmin

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1100'er lira olarak verilen bayram ikramiyelerinde artış bekleniyor. Pek çok rakam konuşulmaya başlandı. Peki yeni ikramiyeler kaç para olacak? Ekonomist Muhammet Bayram'dan dikkat çeken tahmin geldi.

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En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmesi için en kısa sürede TBMM'de yasal düzenleme yapılması ve ardından zamlı aylıkların nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor. Maaşlara gelen zam sonrası gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.

Ekonomist Muhammet Bayram'ın Milliyet'e yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Bayram şunları kaydetti:

-Bayram ikramiyesi 1100 TL civarında. Bayram ikramiyesi geçen yıllarda makuldü ama bu sene enflasyon karşısında alım gücü yitirildi.

-1100 TL olan emekli ikramiyelerinin en az 1500-2000 lira seviyesine çıkarılacağını düşünüyorum.

-Emekliler Derneği’nin Bakan Bilgin’den banka promosyonlarının güncellenmesi ile ilgili bir isteği oldu. Banka promosyon ücretlerini bankalar kendileri belirliyor.

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