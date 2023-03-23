BIST 5.000
DOLAR 19,04
EURO 20,75
ALTIN 1.211,30
HABER /  GÜNCEL

Osman Eğim ne iş yapıyor asıl mesleği nedir? Osman Eğin kaç yaşında

Osman Eğim ne iş yapıyor asıl mesleği nedir? Osman Eğin kaç yaşında

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte TRT 1 ekranlarının huzur dolu programı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması da 4. sezonu ile başladı. Bu sene de yarışmanın jüri koltuğuna birbirinden değerli hocalar oturuyor. Özellikle yorumları ile dikkat çeken Osman Eğin Hoca merak ediliyor. Peki kimdir Osman Eğin, kaç yaşında, aslen nereli?

Abone ol

Ramazan ayının başlaması ile TRT 1 ekranlarının en çok sevilen yarışması Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nın 4. sezonu başladı. Yüreklerin ve kulakların pasının silindiği Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nın jürilerinden biri de Osman Eğin oldu. Peki kimdir Osman EğinHoca, aslen nereli, kaç yaşında?

Osman Eğin kimdir?

Osman Egin, 25 Eylül 1960 yılında dünyaya geldi. İlkokul eğitimi öncesinde Arapça eğitimi alan Egin 7 yaşında hafız oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Egin’in güzel okuma ve hafızlık yarışmalarında dereceler aldı.

Baba tarafından aslen Trabzonlu olan Osman Egin, şuanda Abdurrahman Gürses Diyanet Eğitim Kurumu’nda müdür olarak görev yapıyor. Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda jüri üyesi olarak tanınan yazar aynı zamanda çalıştığı eğitim kurumundaki bazı önemli isimler ile birlikte üst düzey kişilere eğitim veriyor.

TRT ekranlarında yayınlanan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında jüri olarak görev yapmaktadır. Müdürlüğünü yaptığı Eğitim Merkezi Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığının en üst eğitim kurumlarından bir tanesidir. Dini ve İlmi anlamda bir çok ünlü ismi yetiştiren merkez vaiz ve müftü gibi üst düzey personelleri eğitmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınevi üzerinden Kuran Öğreniyorum (Muhtasar) – Kur’an Öğreniyorum (Tecvitli) ve Hafızlık Risalesi eser isimli üç kitabı bulunmaktadır.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı 2023 31.600 personel alımı ve 10.900 sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
Sağlık Bakanlığı 2023 31.600 personel alımı ve 10.900 sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
Şoför ‘ev eşyası var’ dedi Jandarma kamyon kasasını açınca ortaya çıktı
Şoför ‘ev eşyası var’ dedi Jandarma kamyon kasasını açınca ortaya çıktı
Bayilerde sıfır araç bulamayan ikinci el koştu ikinci el fiyatları yükselişe geçti
Bayilerde sıfır araç bulamayan ikinci el koştu ikinci el fiyatları yükselişe geçti
Hepsiburada 2022’yi yıllık %81 büyüme ve sipariş rekoruyla kapattı
Hepsiburada 2022’yi yıllık %81 büyüme ve sipariş rekoruyla kapattı
Counter Strike 2 özellikleri CS:GO 2 sistem gereksinimleri
Counter Strike 2 özellikleri CS:GO 2 sistem gereksinimleri
TFF, Süper Lig'de 27. haftadan 33. haftaya kadar olan maç programını açıkladı
TFF, Süper Lig'de 27. haftadan 33. haftaya kadar olan maç programını açıkladı
Verenel Derneği Ramazan çalışmalarına başladı
Verenel Derneği Ramazan çalışmalarına başladı
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
Emekli maaşlarına zam bu hafta Meclis'e geliyor! AK Parti'den son dakika açıklaması
Emekli maaşlarına zam bu hafta Meclis'e geliyor! AK Parti'den son dakika açıklaması
Fatih Altaylı Arifiye'deki tank palet fabrikasını gezdi Katarlı aradı gördüklerini yazdı
Fatih Altaylı Arifiye'deki tank palet fabrikasını gezdi Katarlı aradı gördüklerini yazdı
Fetih suresi okunuşu Ramazan'ın ilk gecesi 3 kere okumanın fazileti büyük
Fetih suresi okunuşu Ramazan'ın ilk gecesi 3 kere okumanın fazileti büyük
Ramazan bu yıl 29 gün sürecek! İstanbul'da ilk iftar kaçta? 2023 kaç saat oruç tutacağız
Ramazan bu yıl 29 gün sürecek! İstanbul'da ilk iftar kaçta? 2023 kaç saat oruç tutacağız