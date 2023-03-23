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Akşamdan başlayacak yarın geceye kadar! Meteoroloji, 8 ili kuvvetli yağışa karşı uyardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Akşamdan başlayacak yarın geceye kadar! Meteoroloji, 8 ili kuvvetli yağışa karşı uyardı

Geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşayan Şanlıurfa ve Adıyaman dahil 8 şehre Meteoroloji'den uyarı geldi. Söz konusu şehirlerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak cumartesi gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın deprem bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların cumartesi gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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