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Antalya'da evinin bahçesindeki tırtılları süpüren kadın hastanelik oldu: Yüzüm alev topu gibi oldu

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Antalya'da evinin bahçesindeki tırtılları süpüren kadın hastanelik oldu: Yüzüm alev topu gibi oldu

ANTALYA'da evinin bahçesinde kümeleşen onlarca çam kese tırtılını süpürgeyle süpüren 2 çocuk annesi, olaydan 15 dakika sonrası yüzü, boynu, gözleri, boynu kabarık kızarıklarla dolunca hastanelik oldu. Profesörden tırtıllara ilişkin ‘15 gün’ uyarısı geldi.

Antalya'da evinin bahçesindeki tırtılları süpüren kadın hastanelik oldu: Yüzüm alev topu gibi oldu

Kepez ilçesi Zafer Mahallesi’nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Emine Çelik (35), geçtiğimiz gün evinin bahçesine indiğinde yaklaşık 70-80 tane cam kesesi tırtılı gördü.

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Antalya'da evinin bahçesindeki tırtılları süpüren kadın hastanelik oldu: Yüzüm alev topu gibi oldu

 Evine tekrar çıkıp eline süpürgeyi alan Çelik, tırtılları çöp konteyneri kısmına doğru süpürmeye başladı. 

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Antalya'da evinin bahçesindeki tırtılları süpüren kadın hastanelik oldu: Yüzüm alev topu gibi oldu

Süpürme işlemi bittikten sonra kolları, yüzü, gözü, başı ve boyun kısmında kaşıntı oluşan Çelik, 15 dakika sonrasında ise aynı bölgelerde kabarcıkların oluşmasıyla neye uğradığını şaşırdı. 

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Antalya'da evinin bahçesindeki tırtılları süpüren kadın hastanelik oldu: Yüzüm alev topu gibi oldu

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi aciline giden Çelik'in durumu, burada tedavi olduktan sonra iyiye gitmeye başladı.

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