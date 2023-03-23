Antalya'da evinin bahçesindeki tırtılları süpüren kadın hastanelik oldu: Yüzüm alev topu gibi oldu
ANTALYA'da evinin bahçesinde kümeleşen onlarca çam kese tırtılını süpürgeyle süpüren 2 çocuk annesi, olaydan 15 dakika sonrası yüzü, boynu, gözleri, boynu kabarık kızarıklarla dolunca hastanelik oldu. Profesörden tırtıllara ilişkin ‘15 gün’ uyarısı geldi.
Kepez ilçesi Zafer Mahallesi’nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Emine Çelik (35), geçtiğimiz gün evinin bahçesine indiğinde yaklaşık 70-80 tane cam kesesi tırtılı gördü.
Evine tekrar çıkıp eline süpürgeyi alan Çelik, tırtılları çöp konteyneri kısmına doğru süpürmeye başladı.
Süpürme işlemi bittikten sonra kolları, yüzü, gözü, başı ve boyun kısmında kaşıntı oluşan Çelik, 15 dakika sonrasında ise aynı bölgelerde kabarcıkların oluşmasıyla neye uğradığını şaşırdı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi aciline giden Çelik'in durumu, burada tedavi olduktan sonra iyiye gitmeye başladı.