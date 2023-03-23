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ABD'li senatör Bob Menendez yine Türkiye'yi hedef aldı

ABD'li senatör Bob Menendez yine Türkiye'yi hedef aldı

Türkiye karşıtı tavrıyla tanınan ABD'li senatör Bob Menendez, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e Türkiye'yi şikayet etti.

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Sık sık Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ABD'li senatör Bob Menendez'den yine Türkiye'yi hedef aldı. 

ABD'li senatör Bob Menendez, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e Türkiye'yi şikayet etti. Menendez, Türkiye'ye yönelik hadsiz açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin komşu ülkelerin hava sahasını ve karasularını ihlal ettiğini iddia etti.

Türkiye'nin arabulucu rolünden rahatsız oldu

Patriotların verilmemesi nedeniyle alınan S-400 meselesini diline dolayan Menendez Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolünden de rahatsızlık duyduğunu belirten açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG'ye olan desteklerini bir kez daha dile getiren Menedez, Irak ve Suriye'de yürütülen terör operasyonlarını hedef aldı. Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna itiraz etti.

Bob Menendez, 90 saniyelik konuşmasında Türkiye'ye kin kustu ve F-16 satışına izin vermeyeceğini tekrarladı. Türkiye tahammülsüzlüğünü peş peşe sıraladığı sorularla gösteren Menendez "Bunların sorumlusu kim?" diyerek sorusunu Blinken'e yöneltti. Blinken ise bu soruya "Sanırım, böyle bir ülkeye 'zorlayıcı bir müttefik' derim" diyerek yanıt verdi.

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