BIST 5.062
DOLAR 19,04
EURO 20,78
ALTIN 1.218,50
HABER /  SEÇİM

AK Parti'de milletvekili aday adaylığına rekor başvuru

AK Parti'de milletvekili aday adaylığına rekor başvuru

Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) milletvekili aday adaylığı için şu ana kadar 6 bin 25 başvuru yapıldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında seçim kararının yayınlanmasıyla birlikte 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Milletvekilliği seçimlerinin yapılması kesinleşti..

Siyasi partiler de, milletvekili aday adaylığı için başvuruları almaya başladı. AK Parti'de aday adaylığı için yoğun bir talep var.

AK Parti'den vekil olmak isteyen 6 bin 25 kişi başvuru yaptı

Yoğunluk nedeniyle 22 Mart'a uzatılan AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvurularında son durum açıklandı. 

Şu ana kadar toplamda 6 bin 25 başvuru alındı. 

Bu başvuruların 1176'sı kadın aday olurken, 4849'u erkek olarak belirlendi. 

Başvuru bedelleri AFAD'a bağışlanıyor

Öte yandan seçimlere ilişkin, müracaatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verilerek başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD'a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. 

Başvurular; yetişkinler için 20 bin TL, kadınlar ve gençler için 10 bin TL, engelliler için 5 bin TL şeklinde yapılıyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan: Yıkılan her binayı yeniden yapacağız, 1 yılda teslim edeceğiz
Erdoğan: Yıkılan her binayı yeniden yapacağız, 1 yılda teslim edeceğiz
ABD'li senatör Bob Menendez yine Türkiye'yi hedef aldı
ABD'li senatör Bob Menendez yine Türkiye'yi hedef aldı
Halil Necipoğlu Hoca nereli asıl mesleği nedir? Halil Necipoğlu evli mi?
Halil Necipoğlu Hoca nereli asıl mesleği nedir? Halil Necipoğlu evli mi?
AK Parti'den Fulya Öztürk'e vekillik teklifi
AK Parti'den Fulya Öztürk'e vekillik teklifi
CHP'li Engin Özkoç'un HDP sorulunca 'dağılalım' demesi sosyal medyada gündem oldu
CHP'li Engin Özkoç'un HDP sorulunca 'dağılalım' demesi sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Adayı Yakup Türkal isyan etti! Twitter'dan video paylaştı: "Yok sayılmayı esefle kınıyorum"
Cumhurbaşkanı Adayı Yakup Türkal isyan etti! Twitter'dan video paylaştı: "Yok sayılmayı esefle kınıyorum"
Akşamdan başlayacak yarın geceye kadar! Meteoroloji, 8 ili kuvvetli yağışa karşı uyardı
Akşamdan başlayacak yarın geceye kadar! Meteoroloji, 8 ili kuvvetli yağışa karşı uyardı
Vitir namazı nasıl kılınır tablolu detaylı anlatım Diyanet sayfası
Vitir namazı nasıl kılınır tablolu detaylı anlatım Diyanet sayfası
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı
Adım Farah 4.bölüm youtube izle! FOX TV Adım Farah yeni bölüm tek parça izle
Adım Farah 4.bölüm youtube izle! FOX TV Adım Farah yeni bölüm tek parça izle
O müdürün hapsi istendi, başörtüsü nedeniyle depremzede öğrenciyi okula kaydetmediği iddia edilmişti
O müdürün hapsi istendi, başörtüsü nedeniyle depremzede öğrenciyi okula kaydetmediği iddia edilmişti
Emeklinin 2023 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Uzman isimden çarpıcı tahmin
Emeklinin 2023 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Uzman isimden çarpıcı tahmin