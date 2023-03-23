Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Örgütün kapısında nöbet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretiyle ilgili, "Birilerinin koltuk uğruna bölücü örgütün kapısında nöbet tutması, Edirne'nin kapısında nöbet tutması sizleri karamsarlığa sürüklemesin" sözleriyle tepki gösterdi.

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Erdoğan, "1 yıl içinde temelini atacağımız diğer konutlarla birlikte hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan bize durmak dinlenmek yok" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu. Depremzedelerle ilk iftarını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türk siyasetini marjinal ellerle dizayn etme emellerini hep beraber boşa çıkartacağız. Masa etrafında ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini 14 Mayıs'ta hep beraber boşa çıkartacağız. Birilerinin koltuk uğruna Kandil'in ya da Edirne'nin kapısında nöbet tutması sizi karamsarlığa sürüklemesin.

"İnşa ve ihya ile ilgili adımları atıyoruz"

14 milyon vatandaşımızın hayatını altüst eden felaket karşısında nerede yaşarsak yaşayalım, hiçbirimizin kayıtsız kalma lüksü yoktur. Devletimizin ilgili kurumlarının yan ısıra vakıflarımız, hayırseverlerimiz, gönüllülerimiz deprem bölgesinde zaten ilk günden beri çalışıyor. Bizler de sık sık bölgeyi ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri takip ediyor, inşa ve ihya ile ilgili gereken adımları atıyoruz.

Kadın ve çocuklara yönelik faaliyetler

Bugün Cumhur İttifakı olarak buradayız. Unutmayın acılar paylaştıkça azalır. Bu Ramazanı tüm deprem bölgemiz için bir dayanışma seferberliğine dönüştürmek istiyoruz. Ramazan-ı Şerif boyunca deprem bölgesinde sohbet programlarından, kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalara kadar burada çok yönlü faaliyetler sürdürülecek.

"56 ak belediyelerimize emanettir"

Kardeş belediyelerimiz vatandaşlarımızın iftar ve sahur ihtiyaçlarını giderecek. Kahramanmaraş'ta, Kayseri'de, Trabzon, Samsun, Ağrı, Aksaray, Çorum, Düzce, Isparta, Kırıkkale ve Zonguldak başta olmak üzere 56 ak belediyemizi kardeş ilan ettik. Maraş'ta yaşayan her bir vatandaşımız devletimizin kurumlarıyla birlikte 56 belediyemize emanettir.

"Bize durmak, dinlenmek yok"

Kalıcı konutların inşasına da başlıyoruz. Biraz önce Kahramanmaraş'ımızın çeşitli ilçelerinde inşasına başladığımız konutların temel atma törenlerini gerçekleştirdik. 1 yıl içinde temelini atacağımız diğer konutlarla birlikte hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan bize durmak dinlenmek yok. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Bu duygularla Ramazan-ı Şerifinizin tekrar mübarek olmasını diliyorum.