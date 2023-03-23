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Suudi Arabistan ve Suriye, diplomatik ilişkileri tekrar kuracak!

Suudi Arabistan ve Suriye, diplomatik ilişkileri tekrar kuracak!

Suudi Arabistan'ın, İran'ın ardından Suriye'yle de yeniden diplomatik ilişki kuracağı iddia edildi. Suriye ve Suudi Arabistan'ın, Ramazan Bayramı'ndan sonra büyükelçilikleri karşılıklı olarak yeniden açmaya hazırlandıkları belirtildi.

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Suudi Arabistan'ın 7 yıl sonra İran ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından Suriye ile de yeniden diplomatik ilişki kuracağı iddia edildi.

Büyükelçilikler Ramazan'dan sonra karşılıklı açılacak

Konuya aşina üç kaynak, Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki temasların İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına yönelik anlaşmanın ardından ivme kazandığını ifade ederek, Suriye ve Suudi Arabistan'ın Ramazan Bayramı'ndan sonra büyükelçilikleri karşılıklı olarak yeniden açmaya hazırlandıklarını belirtti.

Suriyeli istihbarat yetkilisi Riyad'a gitti

Anlaşmanın Suudi Arabistan'da üst düzey bir Suriye istihbarat yetkilisi ile yapılan görüşmelerin sonucu yapıldığı aktarıldı. Kaynaklar, üst düzey Suriyeli istihbarat yetkilisinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da günlerce kaldığını belirterek, söz konusu yetkilinin Suriye İstihbarat Komitesi Başkanı Hussam Louqa olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan ve Suriye ise henüz iddialarla ilgili açıklama yapmadı.

İç savaş sonrası ilişkiler koptu

Suriye, 2011'de patlak veren iç savaşın ardından Arap Birliği'nden uzaklaştırılmış, birçok körfez ülkesi Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 2018'de Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açmıştı.

Bir açıklama da Katar'dan

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed el-Ensari, başkent Doha'da basın toplantısı düzenledi. Katar'ın, Suriye krizindeki tutumunun iki temel esasa dayandığını kaydeden Ensari, "bunlardan ilkinin Esad yönetiminin siyasi çözüm konusunda atacağı adımlar, ikincisinin ise Arap dünyasının bu adımlara yaklaşımı" olduğunu belirtti.

Ensari, ülkesinin, Suriye halkının beklentilerinin gerçekleşmesini hedefleyen pek çok girişim içinde yer aldığını dile getirdi.

Ürdün'ün, Suriye krizinin çözümü için geçen yıl Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi aracılığıyla duyurduğu ve Suriye hükümetiyle siyasi diyaloga girilmesini öngören girişimine ilişkin de değerlendirmede bulunan Ensari, şunları kaydetti:

"Katar, Suriye'de kapsamlı barışın tesisini hedefleyen tüm girişimleri ve bu kapsamda Arap ülkeleri ve uluslararası toplumun tüm çalışmalarını destekliyor."

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