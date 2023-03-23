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Dünya futbol tarihinde en çok milli maça çıkan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu

Dünya futbol tarihinde en çok milli maça çıkan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu

Portekiz'in 38 yaşındaki kaptanı Cristiano Ronaldo, Liechtenstein maçıyla dünya futbol tarihinde milli maçlarda en çok forma giyen futbolcu olarak tarihe geçti.

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Cristiano Ronaldo sahaya attığı her adımda yeni bir rekor kırıyor. 38 yaşındaki futbolcu Liechtenstein karşılaşmasıyla futbol tarihine adını yazdırdı.

197 maç

Portekiz Milli Takımı ile 197. maçına çıkan 38 yaşındaki yıldız, dünya futbol tarihinde milli maçlarda en çok forma giyen futbolcu olarak tarihe geçti.

Hocası güvendi

Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo için övgü dolu sözler sarf edip kadroya davet etti. Martinez, "Böyle oyuncular için yaş önemsizdir. Devam etmek istediği sürece onun önünü açmak zorundasınız. Ronaldo gibi bir idole sahip olduğumuz için çok şanslıyız" açıklamasını yapmıştı.

Futbol tarihinde en çok milli maça çıkan futbolcular:

197 - Cristiano Ronaldo
196 - Al-Mutawa
195 - Soh Chin
184 - Ahmed Hassan
183 - Ahmed Mubarak
180 - Sergio Ramos
179 - Guardado
178 - Al-Deayea
177 - Cladio Suarez
176 - Buffon
175 - Figueroa
172 - Messi
171 - Al-Haydos

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