Dünya futbol tarihinde en çok milli maça çıkan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu

Portekiz'in 38 yaşındaki kaptanı Cristiano Ronaldo, Liechtenstein maçıyla dünya futbol tarihinde milli maçlarda en çok forma giyen futbolcu olarak tarihe geçti.

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Cristiano Ronaldo sahaya attığı her adımda yeni bir rekor kırıyor. 38 yaşındaki futbolcu Liechtenstein karşılaşmasıyla futbol tarihine adını yazdırdı.

197 maç

Portekiz Milli Takımı ile 197. maçına çıkan 38 yaşındaki yıldız, dünya futbol tarihinde milli maçlarda en çok forma giyen futbolcu olarak tarihe geçti.

Hocası güvendi

Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo için övgü dolu sözler sarf edip kadroya davet etti. Martinez, "Böyle oyuncular için yaş önemsizdir. Devam etmek istediği sürece onun önünü açmak zorundasınız. Ronaldo gibi bir idole sahip olduğumuz için çok şanslıyız" açıklamasını yapmıştı.

Futbol tarihinde en çok milli maça çıkan futbolcular:

197 - Cristiano Ronaldo

196 - Al-Mutawa

195 - Soh Chin

184 - Ahmed Hassan

183 - Ahmed Mubarak

180 - Sergio Ramos

179 - Guardado

178 - Al-Deayea

177 - Cladio Suarez

176 - Buffon

175 - Figueroa

172 - Messi

171 - Al-Haydos