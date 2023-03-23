BIST 5.062
DOLAR 19,04
EURO 20,62
ALTIN 1.218,49
HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu: Beni seçin KHK'lılara haklarını geri vereyim

Kılıçdaroğlu: Beni seçin KHK'lılara haklarını geri vereyim

Millet İttifakı'nın adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması durumunda Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile Gezi Parkı ve KHK tutuklularını da serbest bırakacağını açıkladı.

Abone ol

Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerine haftalar kaldı. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan.

Millet İttifakı da tüm tartışmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi için karar aldı.

Kılıçdaroğlu: 

Halk TV'de soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya'nın, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz demiştiniz" sözlerine, "Evet, bana oy vereceksiniz" şeklinde yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı ve KHK tutuklularını da serbest bırakacağını belirtti.

Aynı vaatleri daha önce de vermişti

CHP lideri daha önce de "Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncelerinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Jorge Jesus'un cezası açıklandı! Beşiktaş maçında sahada olacak mı?
Jorge Jesus'un cezası açıklandı! Beşiktaş maçında sahada olacak mı?
Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi
Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi
Dünya futbol tarihinde en çok milli maça çıkan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu
Dünya futbol tarihinde en çok milli maça çıkan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Kusurumuz olabilir
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Kusurumuz olabilir
Emmanuel Macron, ekonomi konuşulurken pahalı saatini çıkardı
Emmanuel Macron, ekonomi konuşulurken pahalı saatini çıkardı
Kılıçdaroğlu'ndan en düşük emekli maaşının 7.500 liraya yükseltilmesine ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan en düşük emekli maaşının 7.500 liraya yükseltilmesine ilk yorum
Fenerbahçe hazırlık maçında Zenit ile yenişemedi
Fenerbahçe hazırlık maçında Zenit ile yenişemedi
İspanyol devi Real Madrid, Benzema'nın yerini Haaland ile doldurmak istiyor
İspanyol devi Real Madrid, Benzema'nın yerini Haaland ile doldurmak istiyor
Suudi Arabistan ve Suriye, diplomatik ilişkileri tekrar kuracak!
Suudi Arabistan ve Suriye, diplomatik ilişkileri tekrar kuracak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Örgütün kapısında nöbet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Örgütün kapısında nöbet...
TBMM Dışişleri Komisyonu, Finlandiya'nın NATO üyeliğini kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu, Finlandiya'nın NATO üyeliğini kabul etti
Sinan Ateş'in eşinden Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Benim yol arkadaşım
Sinan Ateş'in eşinden Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Benim yol arkadaşım