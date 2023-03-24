BIST 5.062
DOLAR 19,05
EURO 20,65
ALTIN 1.219,65
HABER /  GÜNCEL

Artvin Çaykur fabrikasında yangın çıktı! Alevler gökyüzüne yükseliyor...

Artvin Çaykur fabrikasında yangın çıktı! Alevler gökyüzüne yükseliyor...

ARTVİN'deki Çaykur çay fabrikasında sabahın ilk dakikalarında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın uzun uğraşlar sonrasında kısmen kontrol altına alındı.

Abone ol

Artvin'de sabah saat 07.00 sıralarında Kemalpaşa ilçesindeki ÇAYKUR'a ait Çay Fabrikası'nın kuru çay ambarında elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın bir anda depodaki kuru çay paketlerini sararken yangın büyüyerek deponun tamamını sardı.

Gökyüzüne çıkan alevler ve dumanlar nedeniyle yangın fabrikadaki ekipler tarafından kontrol altına alınamayınca Hopa, Kemalpaşa, Arhavi ilçelerinin İtfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Yardıma çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, 1,5 saat süren çalışmalar sonrasında yangın kismen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, milyonlarca liralık maddi hasar oluştu.

ÖNCEKİ HABERLER
9 milyon emekliye zam yok, 4 milyon emekliye zam yapılacak! 2 bin TL zam alan da olacak 1 TL alan da
9 milyon emekliye zam yok, 4 milyon emekliye zam yapılacak! 2 bin TL zam alan da olacak 1 TL alan da
Gezi olayları sırasında 'Camide içki içildiğini görmedim' diyen müezzin Fuat Yıldırım, CHP'den aday oldu
Gezi olayları sırasında 'Camide içki içildiğini görmedim' diyen müezzin Fuat Yıldırım, CHP'den aday oldu
Kahramanmaraş ve Hatay'da peş peşe depremler oldu! Göksun 7 kez sallandı
Kahramanmaraş ve Hatay'da peş peşe depremler oldu! Göksun 7 kez sallandı
Emine Erdoğan, ilk iftarını depremzede aile ile birlikte yaptı
Emine Erdoğan, ilk iftarını depremzede aile ile birlikte yaptı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması!
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması!
Kılıçdaroğlu: Beni seçin KHK'lılara haklarını geri vereyim
Kılıçdaroğlu: Beni seçin KHK'lılara haklarını geri vereyim
Jorge Jesus'un cezası açıklandı! Beşiktaş maçında sahada olacak mı?
Jorge Jesus'un cezası açıklandı! Beşiktaş maçında sahada olacak mı?
Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi
Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi
Dünya futbol tarihinde en çok milli maça çıkan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu
Dünya futbol tarihinde en çok milli maça çıkan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Kusurumuz olabilir
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Kusurumuz olabilir
Emmanuel Macron, ekonomi konuşulurken pahalı saatini çıkardı
Emmanuel Macron, ekonomi konuşulurken pahalı saatini çıkardı
Kılıçdaroğlu'ndan en düşük emekli maaşının 7.500 liraya yükseltilmesine ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan en düşük emekli maaşının 7.500 liraya yükseltilmesine ilk yorum