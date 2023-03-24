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Pendik'te 7 katlı otel cayır cayır yandı! Ölenler ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pendik'te 7 katlı otel cayır cayır yandı! Ölenler ve yaralılar var

İSTANBUL Pendik’te 7 katlı otelde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen son bilgiye göre 2 kişi hayatını kaybetti.

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Pendik'te Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otelde kalanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

2 kişi hayatını kaybetti

Yangın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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