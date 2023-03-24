Pendik'te 7 katlı otel cayır cayır yandı! Ölenler ve yaralılar var
İSTANBUL Pendik’te 7 katlı otelde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen son bilgiye göre 2 kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Pendik'te Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otelde kalanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
2 kişi hayatını kaybetti
Yangın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.