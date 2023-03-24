İftar sofralarının baş tacı olan çorba sağlık açısından da oldukça önemli. Gün boyu aç kalan midenin yumuşaması için oruç tutan kişilerin mutlaka çorba ile yemeğe başlamaları öneriliyor. Özellikle sulu olması nedeniyle aynı zamanda su ihtiyacımızı da bir nevi karşılamış oluyoruz. Peki iftar için Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası malzemeleri neler? İşte doyurucu ve bütçe dostu ezogelin çorbası tarifi...

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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar telaşı başladı. Bereket ve paylaşma ayı olan bu günlerde iftar sofralarında sevdiklerine ve misafirlerine görsel şölen sunmak için hazırlıklar şimdiden başladı. İftarın olmazsa olmazı çorbaysa sofrada yerini alacak. İftara ne çorbası yapsam diyenler için çok lezzetli muhteşem tarifi açıklıyoruz. İşte sağlıklı bir başlangıç için yapımı pratik ve doyurucu aynı zamanda bütçe dostu olan Ezogelin çorbası yapımını sizler için derledik. Peki İftar için Ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte doyurucu ve bütçe dostu ezogelin çorbası tarifi...

Ezogelin çorbası malzemeleri neler?

2 Çorba kaşığı kırmızı mercimek

2 Çorba kaşığı bulgur

2 Çorba kaşığı pirinç

1 orta boy kuru soğan

1 Yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

5 Su bardağı su (Et suyu olabilir)

1 Tatlı kaşığı kuru nane

1 Tatlı kaşığı pul biber

1 Çay kaşığı karabiber

Tuz

İftar için Ezogelin çorbası nasıl yapılır?

Mercimek, bulgur ve pirinci güzelce yıkayın.

Suyu tencereye alıp kaynatın.

Daha sonra yıkadığınız mercimek, pirinç ve bulguru ekleyin ve tüm malzemeler yumuşayana kadar çorbayı pişirmeyi sürdürün.

Soğanın kabuklarını soyup küçük küçük doğrayın.

Tereyağını bir tavada eritin ve üzerinde soğanları ilave edip kavurun.

Ardından salçayı ekleyin ve kokusunu çıkana kadar karıştırın.

Daha sonra da naneyi ilav edip karıştırmaya devam edin.

Salçalı ve soğanlı sosunuzu yavaş yavaş tencereye ekleyin ve çırpma teli ile karıştırın.

Daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz çorbanızı blender’dan da geçirebilirsiniz.

Birkaç taşım daha kaynattığınız çorbayı sıcak servis edin.

Afiyet olsun...