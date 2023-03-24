Evde Ramazan Pidesi nasıl yapılır? Fırıncılara taş çıkartacak ev yapımı ramazan pidesi tarifi ve püf noktaları

Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi fiyatları 2023 yılında oldukça artarken bu lezzetten mahrum kalmak istemeyenler evde ramazan pidesi nasıl yapılır? sorusunun yanıtını internette araştırmalara başladı. Evde Ramazan Pidesi yapmak isteyen ev hanımları için en kolay ve en leziz Ramazan Pidesi tarifini haberimizde derledik. Peki Evde Ramazan Pidesi nasıl yapılır? Ramazan Pidesi malzemeleri neler? İşte ev yapımı ramazan pidesi tarifi ve püf noktaları...

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Müslümanların en kıymetli ay olarak nitelendirdiği Ramazan ayı geldi. İftar sofraları hazırlamak isteyen ev hanımları tarif arayışına girdi. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmesi olan 'Ramazan Pidesi' bu yıl fiyatıyla cep yakarken "Evde ramazan pidesi nasıl yapılır?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki evde fırın tadında sıcacık ve oldukça lezzetli ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi tarifi malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte yapımı oldukça kolay evde ramazan pidesi tarifini sizler için derledik...

Ev yapımı ramazan pidesi malzemeleri

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1 yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

3/4 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı süt

Üzeri için:

1 yumurtanın sarısı

Çörekotu

Evde ramazan pidesi nasıl yapılır?

İlk olarak mayayı aktif hala getirmek için derin bir kap içerisine maya, süt, şeker koyulur. 10 dakika bekletilir. Sonrasında diğer malzemeler eklenir ve ele yapışmayan bir kıvam elde edilir.

Hamur bir kenarda mayalanması için en az 40 dakika bekletilir.

Bekletilen hamur parçalara ayrılır ve tezgaha un serpilerek şekil verilir sonrasında ise yağlanan tepsiye yerleştirilir.

Eller unlu su karışımına batırılarak önce kenar sonra orta kısımlara bastırılarak kare şekli ya da baklava şekli verilir.

Şekil verme işlemi bittikten sonra yarım saat daha hamuru bekletin.

Sonrasında üzerine bolca çörekotu veya susam serperek 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.