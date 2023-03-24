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Mehmet Şimşek bombası! Erdoğan'ı hastalığı nedeniyle reddetti, Mehmet Şimşek'in hastalığı ne?

Mehmet Şimşek bombası! Erdoğan'ı hastalığı nedeniyle reddetti, Mehmet Şimşek'in hastalığı ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra "Aktif siyasete dönmeyi düşünmüyorum" diyen Mehmet Şimşek'in, Erdoğan'ın teklifini reddetme nedenlerinden birinin de yaşadığı sağlık sorunları olduğu iddia edildi. Şimşek'in bir süredir tedavi gördüğü ve tedavisine yurtdışında devam etmek istediği için Erdoğan'ı reddettiği iddia edildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günkü ikili görüşmede, bakanlık görevi teklifinde bulunduğu Mehmet Şimşek ‘olumsuz’ yanıt vermişti. Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Mehmet Şimşek’in neden aktif görevi kabul etmemesiyle ilgili çok dikkat çeken bir iddiayı köşesine taşıdı. Mehmet Şimşek tedavi mi görüyor? Mehmet Şimşek'in hastalığı ne?

Görüşmelerin devamı olur, anlaşılabilir...

“Akıllardaki soru Mehmet Şimşek’in durumu "diyen Hande Fırat, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimşek’le istişarelerinin süreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin çok iyi geçtiğine dikkat çeken kaynaklar; 'Şimşek elinden geleni yapmaya hazır, bu görüşmelerin devamı da olur. Bir yöntemde de anlaşılabilir' dedi" bilgisini verdi.

Bir süredir tedavi görüyormuş

Hande Fırat, Mehmet Şimşek'in bakanlık teklifini reddetmesinin e aktif siyasete dönmekteki karsızlığının nedenlerinden birin de şöyle duyurdu: "Ancak sorun bu değil. Sorun, Mehmet Şimşek’in sağlığı. Bir süredir tedavi gören Şimşek’in yurtdışında tedavisi devam edecek.”

Hande Fırat, Mehmet Şimşek'in rahatsızlığının ne olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşmadı. 

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