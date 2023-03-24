Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından afet bölgesinde muhabirlik yapan CNN Türk Özel Haberler şefi Fulya Öztürk'e 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi AK Parti tarafından Milletvekili teklifi götürüldüğü iddiası gündeme bomba gibi düşerken Fulya Öztürk hakkında bilgiler internette araştırılmaya başlandı. Peki Fulya Öztürk milletvekili mi oluyor? Fulya Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Fulya Öztürk ile ilgili önce çıkan bilgiler...

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KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremlerin ardından soluğu afet bölgesinde alan CNN TÜRK Haber Merkezi’nin Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, birçok üzücü olaya ve mucize kurtuluşa tanıklık ederek son dakika gelişmelerini televizyon ekranlarından aktardı.

Son zamanların en çok konuşulan ismi olmayı başaran Fulya Öztürk'e AK Parti tarafından seçim öncesi Milletvekilliği teklifi götürüldüğü iddiası gündeme bomba gibi düşerken internette Fulya Öztürk kimdir? Fulya Öztürk ne iş yapıyor? Fulya Öztürk nereli ve kaç yaşında? gibi soruların cevabı merak konusu oldu. Peki Milletvekili olacağı iddia edilen CNN TÜRK Haber Merkezi’nin Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk kimdir? İşte Fulya Öztürk hakkında derlediğimiz bilgiler haberimizde...

AK Parti'den Fulya Öztürk'e teklif götürüldü

Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere odaklanmış durumda. 52 gün kala partiler, milletvekilliği aday adaylığı başvurularını kabul ediyor. Bu kapsamda medya, bilim ve sanat gibi birçok alanda tanınan isimlerin de ismi adaylıkla anılıyor. Adı vekillikle anılan son isim ise CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk oldu.

Konuya ilişkin paylaşım yapan Öztürk'ün meslektaşı İsmail Saymaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti, gazeteci arkadaşımız Fulya Öztürk’e milletvekili adaylığı teklifi götürdü."

Fulya Öztürk kimdir?

Fulya Öztürk, 5 Ocak 1989 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde doğmuştur. Türk gazeteci, haber muhabiri ve sunucudur. Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. 2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazandı. Üniversiteyi kazandığı ilk sene 2006 yılında televizyonculuk kariyeri başladı. 2007 senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı. Profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı.

2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı. 2013 senesinde Saha Muhabirliği'ne başladı.

Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. 2015 yılında Avrupa’ya kaçmak için İzmir’e gelen Suriyelilerin kaçak yollarla göç etme serüvenini anlatmış olduğu Sığınamayanlar Belgeselini yayınladı. “Yılın Muhabiri” ve “En İyi Özel Haber” dalında onlarca ödüle layık görüldü. TEDx'te konuşmacı oldu.

12 Temmuz 2021 tarihinde FOX'a transfer oldu ve Fulya ile Umudun Olsun adlı programı sunmaya başladı. 2 Aralık 2021 tarihinde ikinci kez koronavirüs hastalığına yakalandı ve ekranlardan bir süre uzak kaldı.

10 Haziran 2022'deki son bölümüyle Fulya ile Umudun Olsun'un, yayın hayatı sona erdi. 2022 yılında tekrardan CNN Türk'e dönen Fulya Öztürk, Saha Muhabirliği’nin yanında CNN TÜRK Haber Merkezi’nin Özel Haberler Şefi olarak görev aldı.