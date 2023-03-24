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Müjde geldi 45 bin öğretmenin atanacağı tarih belli oldu! İşte atamanın yapılacağı o tarih

Müjde geldi 45 bin öğretmenin atanacağı tarih belli oldu! İşte atamanın yapılacağı o tarih

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen atanacağı müjdesi vermişti. Milli Eğitim Bakanlığı, 45 bin öğretmenin atanacağı tarihi açıkladı...

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını bugün itibarıyla ilan ettiklerini duyurdu. Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs’ta yapılacağını bildirdi.

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