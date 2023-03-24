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Karı kocanın öpüşmesi orucu bozar mı Diyanet fetvasındaki detay ilginç

Karı kocanın öpüşmesi orucu bozar mı Diyanet fetvasındaki detay ilginç

Mübarek Ramazan ayı geldi. Gecesi ayrı gündüzü ayrı faziletli olan Ramazan ayını hakkıyla geçirmek isteyenler orucu bozan durumlar neler araştırıyor. Diyanet'e en çok sorulan sorulardan biri ise karı-kocanın yakınlaşması oruçluyken nasıl olmalı? Karı koca cinsel ilişkiye girerse oruç bozulur mu, 61 günlük kefaret gerekir mi?

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11 ayın sultanı Allah'ın ayı Ramazan ayı başladı. Müslümanlar bu ay 29 gün oruç tutacaklar. 29 günün hepsini hakkıyla geçirmek isteyen vatandaşlar oruç ibadetini bozan, kefaret gerektiren durumları araştırıyor. Bu yıl da Diyanet'e en çok sorulan sorulardan biri de oruçluyken karı-koca ilişkisi nasıl olmalıdır sorusu oldu. Diyanet bu konuda kesin bir dille uyarıyor. Karı koca arasında cinsel birliktelik olursa oruç bozulur ve kefaret gerektirir. 

 Eşlerin oruçlu iken ilişkilerinin sınırı ne olmalıdır?

Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir

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