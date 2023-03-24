Süleyman Soylu izne çıktı! Süleyman Soylu'nun hastalığı ne? Milletvekili adayı olacak mı?

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün sel bölgesinde cep telefonuyla çekim yapan vatandaşa "ne çekiyorsun" diye çıkışmıştı. Bakan Soylu'nun belinden rahatsız olduğu için görüntülenmek istemediği belirtilirken, Soylu tedavi için izne ayrıldı. Bakan Soylu milletvekili adayı gösterilecek mi? Kulisler kaynıyor...

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından selin vurduğu Şanlıurfa ve Adıyaman'a giden Süleyman Soylu afetzedelerle yaptığı konuşmayı kayda alan bir vatandaşa "Ya çekme şunu çekme ya. Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz" sözleriyle bağırdığı ve çekim yapan kişiye doğru yürüdüğü görülmüştü.

Bel rahatsızlığı var, ağrı kesici ile duruyor

Bu görüntülerle ilgili tartışma sürerken, İHA'dan dikkat çeken bir haber geldi. 45 gündür afet bölgesinde olan ve çalışmaları yerinde takip eden Bakan Soylu’nun uzun zamandır şiddetli bel rahatsızlığı yaşadığı, çalışmaların aksamaması için ağrı kesicilerle ayakta durduğu bilgisi alındı.

Bir süre tedavi olup istirahat edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun son günlerde belindeki rahatsızlığının daha da artması nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği öğrenildi. Bakan Soylu'nun deprem bölgesinden ayrılacağı iddia edildi.