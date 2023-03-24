İlk bölümü nefesleri kesti! Yüzyıllık Mucize dizisinin konusu ne? Yüzyıllık Mucize dizisi oyuncuları kimler?

Televizyon ekranlarının yeni dizisi Yüzyıllık Mucize ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Gerek konusu gerekse güçlü oyuncu kadrosu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yüzyıllık Mucize dizisi ile ilgili bilgiler internette araştırılmaya başlandı. Peki Yüzyıllık Mucize dizisinin konusu ne? Yüzyıllık Mucize dizisi oyuncuları kimler? Yüzyıllık Mucize hangi gün yayınlanıyor? İşte Yüzyıllık Mucize dizisi hakkında derlediğimiz bilgiler haberimizde...

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İlk bölümü yayınlanan Yüzyıllık Mucize dizisi tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gerek konusu gerekse zengin oyuncu kadrosu ile seyircisini ekran başına kitleyen, soluksuz izlenen dizi Yüzyıllık Mucize ile ilgili bilgiler hemen internette araştırılmaya başlandı. Peki Yüzyıllık Mucize dizisinin konusu ne? Yüzyıllık Mucize dizisi oyuncuları kimler? Yüzyıllık Mucize hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Yüzyıllık Mucize dizisinin 1.bölümünde neler yaşandı? İşte Yüzyıllık Mucize dizisi hakkında derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Yüzyıllık Mucize dizisinin konusu ne?

İlk bölümü ile izleyicinin beğenisini kazanan Yüzyıllık Mucize dizisinin konusu merak konusu oldu. Yüzyıllık Mucize dizisinin konusu işe şöyle; Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.

Yüzyıllık Mucize dizisi oyuncuları kimler?

Yüz Yıllık Mucize dizisinin oyuncuları kimler? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Zengin oyuncu kadrosunu ile izleyici buluşan dizide; Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra" gibi ünlü isimler yer alıyor.

Yüzyıllık Mucize nerede çekiliyor?

Yüz Yıllık Mucize dizisi İstanbul'da çekiliyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde gerçekleştiriliyor.

Yüzyıllık Mucize hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Ebru Şahin ve Zerrin Tekindor'un yer aldığı Yüzyıllık Mucize dizisi, her perşembe akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Yüzyıllık Mucize dizisi 1. Bölümün Konusu;

Ali Tahir (Birkan Sokullu) Sakarya Cephesi’nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir’in hiç yaşlanmamasına neden olur. 130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir’in -son ismiyle Kemal’in- sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut (Necip Memili) olmuştur.

Asıl mesleği avukatlık olan ama yazmaya heves duyan ve ilk romanını yazmak için uğraşan Harika (Ebru Şahin) ise halası Süreyya (Zerrin Tekindor) tarafından büyütülmüştür ve halaları, kardeşi ve kuzenleriyle birlikte 8 kadın aynı evde yaşamaktadır. Evden romanını yazmak için ayrılan Harika’nın hiç ummadığı anda yolu Kemal’le kesişir.

Harika’nın iyi bir hikaye bulmaya, Kemal’in de yükünden kurtulup hikayesini anlatmaya ihtiyacı vardır. İkisinin de hayatları birbirleriyle tanıştıktan sonra ummadıkları şekilde değişecektir.