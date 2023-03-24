MSÜ sınav yerleri öğrenme nereden bakılır? ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi alma

ÖSYM 2023 sınav takvimine göre MSÜ sınavı 2 Nisan'da yapılacak. MSÜ sınav giriş belgeleri ve sınav sınavları ÖSYM sayfasında erişime açıldı. MSÜ sınavı toplam 120 dakika sürecek. MSÜ sınavı 10.15'te başlayacak ve 13.00'e kadar devam edecek. Öğrencilere toplam 120 soru sorulacak.

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2023 yılında ÖSYM'ni sınav takviminde olan sınavalardan biri de askeri okullara giriş sınavı olan MSÜ olacak. MSÜ sınavı 2 Nisan Pazar günü yapılacak. Sınava girmek isteyen adaylar için ÖSYM sınav giriş belgesi ve sınav yerleri bilgisini erişime açtı. MSÜ sınavı depremin vurduğu 11 ilde yapılmayacak. MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayacak. Sınava girecek adayların renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurması zorunludur.

MSÜ sınavı süresi 135 dakika yerine 165 dakika uygulanacak. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek, sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek

2023 MSÜ sınavı ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak.

-Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,

-Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,

-Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,

-Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacakla

MSÜ sınav yerleri öğrenme

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen MSÜ'nün (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) yeni tarihi kısa bir süre önce duyuruldu. MSÜ sınav giriş belgeleri bugün erişime açıldı.

MSÜ SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI 2023

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Adaylar, Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılmaktadır.

Adayların, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurması zorunludur. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Adaylar belge üzerindeki fotoğrafının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç belgede herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır, aksi takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.