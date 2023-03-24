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Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Hırka-i Şerif ziyaret saatleri kaç?

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Hırka-i Şerif ziyaret saatleri kaç?

Fatih Hırka-i Şerif Camii’nde bulunan, Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk Cuma günü ziyarete açılan Hırka-i Şerif'i ziyarete gelen vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

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Peygamber Efendimiz'in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk Cuma günü dualarla ziyarete açıldı.

Hırka-İ Şerif'i ziyaret eden vatandaşlar mutlu olduklarını söylerken, gözyaşlarını tutamadı. 

Ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10.00 - 18.00 arasında, hafta sonu ise 09.00 - 18.00 arasında ziyaretçilere açık olacak olan Hırka-ı Şerif, 17 Nisan'a kadar görülebilecek.

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