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Depremde 92 öğrencisini kaybetti 'çok dramatik hikayeler var' deyip anlattı

Depremde 92 öğrencisini kaybetti 'çok dramatik hikayeler var' deyip anlattı

Kahramanmaraş’ta özel bir eğitim merkezi işletip öğretmenliğini yapan Metin Acıpayam, meydana gelen depremlerde 92 öğrencisini kaybetti, 22'sinin ise kimliğini teşhis etti.

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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri geride birçok acı hikaye bıraktı.

Bunlardan biri de 117 öğrencisinden 92'si vefat eden özel bir eğitim merkezinin sahibi ve öğretmeni, kişisel gelişim uzmanı Metin Acıpayam oldu. Acıpayam, depremde yaşamını yitiren 92 öğrencisinden 22'sinin de kimliğini teşhis etti.

5-15 yaşlarındaydılar

Meydana gelen depremlerin geride kendilerinde de büyük acılar bıraktığını belirten Metin Acıpayam, “Özel bir eğitim merkezimiz vardı ve birebir dersler veriyorduk. Eğitim, bilim ve kültür etrafında çocuklarımızı eğitmeye çalışıyorduk. Bizim 117 öğrencimiz vardı. 92’sini kaybettik. Bu öğrencilerimiz genellikle 5-15 yaş arasındaki öğrencilerimizdi. Küçücük çocuklarımızı kaybetmek, geleceği olan çocukları kaybetmek o kadar acı bir durum. 22 öğrencimin de sahipsizler mezarlığına defnedilmesine mani olduk. Aileleri yok olmuştu herkes yok olmuştu biz yetişmeseydik belki de isimleri soy isimleri belli olmayan kişilerin olduğu yere defnedileceklerdi” dedi.

"Çok dramatik hikayelerimiz var"

Şu anda 10 kız öğrencisinin akıbetini bilmediğini de aktaran Acıpayam, “Depremin hemen ardından bir iki gün sonra biz de arkadaşlarımızla enkaz kaldırma ve yaralı kurtarma çalışmalarına başladık. Çok dramatik hikayelerimiz var. Bir çocuğumuz ölüm şiirleri yazmayı çok seviyordu. O çocuğumuz ölüm şiirleri ile beraber ölümü tattı. Bir başka öğrencimiz Avrupa’ya gitmişti bilim çalışmaları için o öğrencimizi de kaybettik. Öğrencilerimiz genellikle Ebrar Sitesi, Sabır Apartmanı, Bulvar Apartmanı ve Ergenekon İş Hanı’nda hayatlarını kaybettiler” diye konuştu.

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