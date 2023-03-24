İYİ Parti'de 'aldatma' krizi! Önce 'aldattı' dedi, sonra 'özür' diledi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Alak'ın eşi Pınar Aran Alak sosyal medya paylaşımı ile partiyi sarstı. Eşinin kendisini partili bir kadınla aldattığını ileri süren Pınar Aran Alak'ın sosyal medya paylaşımı üzerine Başkan Alak, İYİ Parti İncirliova ilçe başkanlığı görevinden, aldatıldığını ileri süren eşi Pınar Aran Alak ise parti üyeliğinden istifa etti.