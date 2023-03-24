İYİ Parti'de 'aldatma' krizi! Önce 'aldattı' dedi, sonra 'özür' diledi
İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak’ı evinde başka bir kadınla bastığını iddia ederek ülke kamuoyunda geniş yer bulan Pınar Aran Alak, yeni bir açıklama yaparak olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklı olduğunu ifade ederek eşinden özür diledi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Alak'ın eşi Pınar Aran Alak sosyal medya paylaşımı ile partiyi sarstı. Eşinin kendisini partili bir kadınla aldattığını ileri süren Pınar Aran Alak'ın sosyal medya paylaşımı üzerine Başkan Alak, İYİ Parti İncirliova ilçe başkanlığı görevinden, aldatıldığını ileri süren eşi Pınar Aran Alak ise parti üyeliğinden istifa etti.
Pınar Aran Alak, olayın üstünden sekiz gün geçtikten sonra bu sefer, sosyal medya paylaşımında olayı yanlış anladığını söyledi.
"Fevri çıkış yapıp eşimi suçladım"
Yaşanan olayların ardından Pınar Aran Alak sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak 15 yıllık hayat arkadaşı Ahmet Alak ve tüm sevdiklerinden özür diledi.
Pınar Aran Alak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;