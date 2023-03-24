BIST 5.058
DOLAR 19,06
EURO 20,47
ALTIN 1.223,42
HABER /  GÜNCEL

Bakan az önce duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak hesaplarınızı kontrol edin

Bakan az önce duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak hesaplarınızı kontrol edin

1 milyar 659 milyon 505 bin 379 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor. Bakan Kirişci "hayırlı olsun" dedi.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ​​​​​​​Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1 milyar 659 milyon 505 bin 379 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirterek, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Destek tutarının dağılımı şöyle:

"Anaç koyun keçi desteği 1 milyar 613 bin 350 lira, arıcılık desteği 188 milyon 709 bin 150 lira, hububat baklagil ve dane mısır desteği 25 milyon 815 bin 890 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 11 milyon 618 bin 963 lira, küpe uygulama desteği 540 bin 981 lira, sürü büyütme ve yenileme desteği 357 milyon 909 bin 200 lira, hastalıklardan ari işletme desteği 43 milyon 743 bin 800 lira, mazot ve gübre desteği 27 milyon 574 bin 675 lira, tiftik keçilerine ilave destek 1 milyon 586 bin 220 lira ve atık desteği 89 bin 600 lira."

ÖNCEKİ HABERLER
Yavuz Ağıralioğlu, 1 gün önce Meral Akşener'den 'koltuk' istedi! Alamayınca da ortalığı karıştırdı
Yavuz Ağıralioğlu, 1 gün önce Meral Akşener'den 'koltuk' istedi! Alamayınca da ortalığı karıştırdı
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Hırka-i Şerif ziyaret saatleri kaç?
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Hırka-i Şerif ziyaret saatleri kaç?
Depremde 92 öğrencisini kaybetti 'çok dramatik hikayeler var' deyip anlattı
Depremde 92 öğrencisini kaybetti 'çok dramatik hikayeler var' deyip anlattı
İlk bölümü nefesleri kesti! Yüzyıllık Mucize dizisinin konusu ne? Yüzyıllık Mucize dizisi oyuncuları kimler?
İlk bölümü nefesleri kesti! Yüzyıllık Mucize dizisinin konusu ne? Yüzyıllık Mucize dizisi oyuncuları kimler?
MSÜ sınav yerleri öğrenme nereden bakılır? ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi alma
MSÜ sınav yerleri öğrenme nereden bakılır? ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi alma
Mehmet Şimşek'e ne oldu hastalığı ne son hali sinyali önceden vermişti
Mehmet Şimşek'e ne oldu hastalığı ne son hali sinyali önceden vermişti
Yüksek Seçim Kurulu'ndan flaş kararlar! 14 Mayıs seçiminde kaç kişi oy kullanacak?
Yüksek Seçim Kurulu'ndan flaş kararlar! 14 Mayıs seçiminde kaç kişi oy kullanacak?
Bora Aydınlık kimdir, nereli ve kaç yaşında? Maça damga vurması 6 dakika sürdü!
Bora Aydınlık kimdir, nereli ve kaç yaşında? Maça damga vurması 6 dakika sürdü!
Cuma selası ile cuma ezanı arasında okunacak duanın faziletleri
Cuma selası ile cuma ezanı arasında okunacak duanın faziletleri
Togg için ön sipariş rekoru Togg 'teşekkürler Türkiye' diyerek paylaştı
Togg için ön sipariş rekoru Togg 'teşekkürler Türkiye' diyerek paylaştı
Oruca niyetlenen kadın gün içinde adet olursa orucu kabul olur mu Diyanet cevap verdi
Oruca niyetlenen kadın gün içinde adet olursa orucu kabul olur mu Diyanet cevap verdi
Oruç tutmanın kalp damar sağlığına etkileri nasıl? Prof. İbrahim Baran anlattı
Oruç tutmanın kalp damar sağlığına etkileri nasıl? Prof. İbrahim Baran anlattı