Tarım Kredi Kooperatif marketleri 900 üründe fiyatları sabitledi

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, Ramazan ayı boyunca 900 üründe fiyatlar sabitlendi. Yapılan açıklamada kampanyanın pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı... gibi ürünleri kapsadığı bildirildi.

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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ramazan'da vatandaşlara destek olmak amacıyla temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlarını sabitledi.

Kampanya ile marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacak.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Tarım Kredi Kooperatif Market olarak toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı, bolluk ve bereket ayı olan Ramazan’da vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde fiyatlarımızı sabitliyoruz. Düzenlenecek kampanya ile marketlerimizde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK’ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacaktır.