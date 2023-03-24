İslam Memiş'in kredi sözleri heyecanlandırdı! Tarihi de verdi: Kredi muslukları sonuna kadar açılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizini yüzde 8,5’te sabit tuttu. Faiz kararının ardından piyasa uzmanı İslam Memiş'ten bomba bir değerlendirme geldi. Memiş tarih verdi ve "kredi muslukları açılacak" dedi.

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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalar hareketlendi. Altın yükseliş trendine girdi geçtiğimiz hafta rekor kıran dolarda da durum değişmedi.

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takibe devam edilirken gram altın 1215, dolar/TL kuru 19.07 liradan işlem görmeye devam ediyor.

Finans Analisti İslam Memiş TGRT Haber ekranlarında faiz kararını ve gündemi değerlendirdi. Memiş, kredilerle ilgili bomba bir açıklamada bulundu:

-Merkez Bankası’nın faizleri pas geçmesi iyi bir haber. Dolar endeksi 102 seviyesinde bu iyi bir şey

-Doların uluslararası piyasalarda bir sakinliği hatta bir gerilemesi var. Bu durum bizi kur ataklarına karşı koruyor. Borsada şu an iyi durumda. Tam tersi bir durum gelseydi, dolar kurunda toparlanma ve borsada satışlar yaşanacaktı.

"Kredi muslukları açılacak"

- Kredilerde farklı statüler olacağını düşünüyorum. Nasıl ki alt gelir gruba orta gelir grubuna yönelik projeler hazırlanıyor. Kredilerde de benzer bir uygulama olur ve kredi muslukları daha fazla açılır.

-Ocak'ta açılacaktı normal şartlarda ama süreç gecikiyor. Nisan'dan sonra kredi muslukları açılır insanlar krediye daha rahat ulaşır. Tüketicileri koruyan gelişmeler yaşanabilir.