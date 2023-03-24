BIST 5.054
DOLAR 19,06
EURO 20,48
ALTIN 1.225,52
HABER /  GÜNCEL

Balyoz Darbe Planı davasında karar çıktı! Çetin Doğan'a 6 yıl 8 ay hapis cezası

Balyoz Darbe Planı davasında karar çıktı! Çetin Doğan'a 6 yıl 8 ay hapis cezası

Yargıtay tarafından bozulan Balyoz darbe planı davasında eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan için hapis kararı çıktı.

Abone ol

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen' 'Balyoz Planı'' davasında kararını açıkladı.

Ceza düşürüldü

Yargılama sırasında vefat eden Metin Yavuz Yalçın hakkındaki dava düşürüldü. Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan, "Suç için anlaşma" suçundan önce 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza daha sonra 6 yıl 8 aya düşürüldü.

Yargılanan diğer 5 sanık ise 5 yıl ile 5 yıl 10'ar aylık hapis cezalarına çarptırıldı. Karar oy çokluğuyla alındı.

Üye hakim, beraat kararında direnilmesi gerektiğini belirterek karara muhalefet şerhi koydu.

ÖNCEKİ HABERLER
Tuzla'da mide botoksu ameliyatı yaptıran 31 kişi fenalaştı 2 kişi öldü iki doktor gözaltına alındı
Tuzla'da mide botoksu ameliyatı yaptıran 31 kişi fenalaştı 2 kişi öldü iki doktor gözaltına alındı
Grup halinde gelip dilencilik yapan 10 kişi aynı yerde ikinci kez yakalandı
Grup halinde gelip dilencilik yapan 10 kişi aynı yerde ikinci kez yakalandı
Fatih Altaylı 'ben bile şaşıracağım' dedi oy oranları tahmini olay oldu anket sonuçları çıkışı
Fatih Altaylı 'ben bile şaşıracağım' dedi oy oranları tahmini olay oldu anket sonuçları çıkışı
Bakan az önce duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak hesaplarınızı kontrol edin
Bakan az önce duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak hesaplarınızı kontrol edin
Yavuz Ağıralioğlu, 1 gün önce Meral Akşener'den 'koltuk' istedi! Alamayınca da ortalığı karıştırdı
Yavuz Ağıralioğlu, 1 gün önce Meral Akşener'den 'koltuk' istedi! Alamayınca da ortalığı karıştırdı
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Hırka-i Şerif ziyaret saatleri kaç?
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Hırka-i Şerif ziyaret saatleri kaç?
Depremde 92 öğrencisini kaybetti 'çok dramatik hikayeler var' deyip anlattı
Depremde 92 öğrencisini kaybetti 'çok dramatik hikayeler var' deyip anlattı
İlk bölümü nefesleri kesti! Yüzyıllık Mucize dizisinin konusu ne? Yüzyıllık Mucize dizisi oyuncuları kimler?
İlk bölümü nefesleri kesti! Yüzyıllık Mucize dizisinin konusu ne? Yüzyıllık Mucize dizisi oyuncuları kimler?
MSÜ sınav yerleri öğrenme nereden bakılır? ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi alma
MSÜ sınav yerleri öğrenme nereden bakılır? ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi alma
Mehmet Şimşek'e ne oldu hastalığı ne son hali sinyali önceden vermişti
Mehmet Şimşek'e ne oldu hastalığı ne son hali sinyali önceden vermişti
Yüksek Seçim Kurulu'ndan flaş kararlar! 14 Mayıs seçiminde kaç kişi oy kullanacak?
Yüksek Seçim Kurulu'ndan flaş kararlar! 14 Mayıs seçiminde kaç kişi oy kullanacak?
Bora Aydınlık kimdir, nereli ve kaç yaşında? Maça damga vurması 6 dakika sürdü!
Bora Aydınlık kimdir, nereli ve kaç yaşında? Maça damga vurması 6 dakika sürdü!