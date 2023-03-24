Balyoz Darbe Planı davasında karar çıktı! Çetin Doğan'a 6 yıl 8 ay hapis cezası

Yargıtay tarafından bozulan Balyoz darbe planı davasında eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan için hapis kararı çıktı.

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İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen' 'Balyoz Planı'' davasında kararını açıkladı.

Ceza düşürüldü

Yargılama sırasında vefat eden Metin Yavuz Yalçın hakkındaki dava düşürüldü. Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan, "Suç için anlaşma" suçundan önce 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza daha sonra 6 yıl 8 aya düşürüldü.

Yargılanan diğer 5 sanık ise 5 yıl ile 5 yıl 10'ar aylık hapis cezalarına çarptırıldı. Karar oy çokluğuyla alındı.

Üye hakim, beraat kararında direnilmesi gerektiğini belirterek karara muhalefet şerhi koydu.