BIST 5.054
DOLAR 19,06
EURO 20,48
ALTIN 1.225,52
HABER /  GÜNCEL

Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentlerde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa’da kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Adıyaman, Elazığ, Malatya'nın güneyi ve Şanlıurfa'nın kuzeyinde çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını...

Pazar gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tüp fiyatları kaç para oldu İpragaz büyük boy-küçük boy mutfak tüpü fiyat listesi-2023
Tüp fiyatları kaç para oldu İpragaz büyük boy-küçük boy mutfak tüpü fiyat listesi-2023
Akbank promosyon 2023 ödemesi güncellendi maaşını taşıyana 9 bin cepte
Akbank promosyon 2023 ödemesi güncellendi maaşını taşıyana 9 bin cepte
Tüp fiyatları bomba gibi birden patladı! 12 kiloluk Aygaz mutfak tüpü fiyatı kaç para oldu?
Tüp fiyatları bomba gibi birden patladı! 12 kiloluk Aygaz mutfak tüpü fiyatı kaç para oldu?
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 900 üründe fiyatları sabitledi
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 900 üründe fiyatları sabitledi
İslam Memiş'in kredi sözleri heyecanlandırdı! Tarihi de verdi: Kredi muslukları sonuna kadar açılacak
İslam Memiş'in kredi sözleri heyecanlandırdı! Tarihi de verdi: Kredi muslukları sonuna kadar açılacak
Balyoz Darbe Planı davasında karar çıktı! Çetin Doğan'a 6 yıl 8 ay hapis cezası
Balyoz Darbe Planı davasında karar çıktı! Çetin Doğan'a 6 yıl 8 ay hapis cezası
Tuzla'da mide botoksu ameliyatı yaptıran 31 kişi fenalaştı 2 kişi öldü iki doktor gözaltına alındı
Tuzla'da mide botoksu ameliyatı yaptıran 31 kişi fenalaştı 2 kişi öldü iki doktor gözaltına alındı
Grup halinde gelip dilencilik yapan 10 kişi aynı yerde ikinci kez yakalandı
Grup halinde gelip dilencilik yapan 10 kişi aynı yerde ikinci kez yakalandı
Fatih Altaylı 'ben bile şaşıracağım' dedi oy oranları tahmini olay oldu anket sonuçları çıkışı
Fatih Altaylı 'ben bile şaşıracağım' dedi oy oranları tahmini olay oldu anket sonuçları çıkışı
Bakan az önce duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak hesaplarınızı kontrol edin
Bakan az önce duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak hesaplarınızı kontrol edin
Yavuz Ağıralioğlu, 1 gün önce Meral Akşener'den 'koltuk' istedi! Alamayınca da ortalığı karıştırdı
Yavuz Ağıralioğlu, 1 gün önce Meral Akşener'den 'koltuk' istedi! Alamayınca da ortalığı karıştırdı
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Hırka-i Şerif ziyaret saatleri kaç?
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Hırka-i Şerif ziyaret saatleri kaç?