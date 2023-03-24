BIST 5.026
DOLAR 19,07
EURO 20,49
ALTIN 1.222,81
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  EMEKLİ

Vakıfbank'ın promosyon ödemesi bayram ettirecek 15 bine kadar çıktı fırsat kaçıyor

Vakıfbank'ın promosyon ödemesi bayram ettirecek 15 bine kadar çıktı fırsat kaçıyor

Emeklinin en düşük maaşı 7. 500 lira oldu. Hal böyle olunca bankaların promosyon yarışı daha da hızlandı. İlk promosyon bombasını vakıfbank patlattı. Maaşını Vakıfbank'a taşıyan emekliye en düşük 5 bin en yüksek 15 bin promosyon ödemesi yapılacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 7.500 lira yaptı. EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası bu zamdan yararlanacak. Hal böyle olunca bankalar da promosyonlarını arttırdı. Yapışan yeni emekli maaşı düzenlemesinin Meclis'ten geçmesi beklenirken, maaşlardaki değişim promosyonlara da yansıyacak. Emekliye promosyon veren bankaların da 2 bin daha ödemeleri arttırması bekleniyor. Promosyon için hangi bankayla anlaşacağını bilmeyen emekliye  Vakıfbank piyangosu vurdu. 3 yıl kalma sözünüze 10 bine varan promosyon ödemesi Vakıfbank'ta. 

Maaşımı nasıl Vakıfbank'a taşırım diyen emekilerin yapması gereken ise çok basit! Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları ve VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması aracılığıyla yapılabilir.

Vakıfbank ne kadar promosyon veriyor?

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: 

“Sayın Cumhurbaşkanı dün sadece emeklilere ilişkin bir zam artışında bulundu. O da taban ücrette artış. 5 bin 500’den aşağı maaş alanlar olsa bile bu 5 bin 500’e tamamlanıyordu. Şu anda emekli maaşı 7 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Emekli promosyon güncellemesi için bankanızda görüşün

Banka promosyon tutarlarını da emekliler güncelleyebilirler. 5 bin 500 lira alıyorken 7 bin 500 lira alacaklar. Bankalar 2 bin lira daha fazla hesaplarda para tutacaklar. Emekliler promosyon için bankalarla görüşme yapsın.

En düşük 5 bin en yüksek 15 bin promosyon

Emeklilere 5 bin ile 15 bin lira arasında promosyon ücretleri söz konusu emekli olacak vatandaşlar bankalara uğrayarak promosyon tutarlarını güncelleyebilirler.

ÖNCEKİ HABERLER
Açıklama geldi! Maç seyircisiz oynanacak
Açıklama geldi! Maç seyircisiz oynanacak
Eşler imsaktan sonra oruçluyken cinsel ilişkiye girerse oruç bozulur mu?
Eşler imsaktan sonra oruçluyken cinsel ilişkiye girerse oruç bozulur mu?
Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Tüp fiyatları kaç para oldu İpragaz büyük boy-küçük boy mutfak tüpü fiyat listesi-2023
Tüp fiyatları kaç para oldu İpragaz büyük boy-küçük boy mutfak tüpü fiyat listesi-2023
Akbank promosyon 2023 ödemesi güncellendi maaşını taşıyana 9 bin cepte
Akbank promosyon 2023 ödemesi güncellendi maaşını taşıyana 9 bin cepte
Tüp fiyatları bomba gibi birden patladı! 12 kiloluk Aygaz mutfak tüpü fiyatı kaç para oldu?
Tüp fiyatları bomba gibi birden patladı! 12 kiloluk Aygaz mutfak tüpü fiyatı kaç para oldu?
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 900 üründe fiyatları sabitledi
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 900 üründe fiyatları sabitledi
İslam Memiş'in kredi sözleri heyecanlandırdı! Tarihi de verdi: Kredi muslukları sonuna kadar açılacak
İslam Memiş'in kredi sözleri heyecanlandırdı! Tarihi de verdi: Kredi muslukları sonuna kadar açılacak
Balyoz Darbe Planı davasında karar çıktı! Çetin Doğan'a 6 yıl 8 ay hapis cezası
Balyoz Darbe Planı davasında karar çıktı! Çetin Doğan'a 6 yıl 8 ay hapis cezası
Tuzla'da mide botoksu ameliyatı yaptıran 31 kişi fenalaştı 2 kişi öldü iki doktor gözaltına alındı
Tuzla'da mide botoksu ameliyatı yaptıran 31 kişi fenalaştı 2 kişi öldü iki doktor gözaltına alındı
Grup halinde gelip dilencilik yapan 10 kişi aynı yerde ikinci kez yakalandı
Grup halinde gelip dilencilik yapan 10 kişi aynı yerde ikinci kez yakalandı