Son dakika! Emekliye zam yasası Meclis'te en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltileceğini duyurmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş zam teklifi Meclis'e sunuyor. Kaç emekli faydalanacak? Hangi emekli ne kadar zam alacak? Bu zam başka aylıklara da yansıyacak mı? İşte ayrıntılar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltileceğini duyurmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş zam teklifi Meclis'e sundu. Elitaş teklifle ilgili şu açıklamaları yapkı:

- Bugün vereceğimiz teklif, toplam 16 maddeden oluşuyor. AK Parti iktidarı döneminde ortaya çıkan en düşük emekli maaşı konusu gündeme gelmişti. Emekli maaşının hesaplanması, sosyal güvenlik kurumu ve emekli sandığında farklı düzenlemeler vardı. 2023 başında biz en düşük emekli maaşının 5500 lira olması kanun teklifi Meclis'ten geçmişti.

En çok SSK ve Bağ-Kurlular yararlanacak

- Bağ-Kur'dan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, SSK'dan en düşük emekli aylığı 5500 TL alanlar sayın Cumhurbaşkanımızın 2 gün önce verdiği müjde çerçevesinde 7500 liraya çıkacak.

- En çok bundan faydalanacak olanlar SSK'lılar, Bağkur'lular olacaklar.

EYT'liler de zam alacak...

- Bu sene emekli olacağını planladığımız 2 milyon 250 bin EYT kapsamında gelen vatandaşlarımız da 5500 lira emekli maaşı alacaklar vardı. Onların da rakamı 7500 liraya çıkmış olacak.

6 milyon kişi 2 bin TL alacak...

- 11 milyona yakın bir vatandaş bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. 6 milyon kısım sanırım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak.

- 7500 liranın altında kim varsa 7 bin lira alanda 7500 liraya 5500 alanda 7500 liraya çıkmış olacak.

Bağkur'lular 2 bin 800 TL alıyor olacaktı

- En düşük emekli aylığını 5500 liraya çıkarmasaydık Bağ-Kur'lular belki 2800 lira maaş alacaktı. Şimdi EYT ile birlikte emekli olan kardeşlerimiz 7500 en düşük emekli maaşını almış olacaklar.

SSK'lı EYT'liler 6 bin TL alıyordu...

- SSK EYT'liler 6 bin lira civarında ortalama maaş alıyorlardı, Bağkur'lular 3 bin lira maaş alıyorlardı. EYT'liler 5500-6250 lira arasında alanlar doğrudan 7500 liraya çıkmış olacak.

Pirim gün sayısı hesabı...

- 7500 liranın altında olan 11 milyon, 7400 lira alan da bunun içinde 11 milyon civarında kişi faydalanacak.

- Emeklilikte Yaşa Takılanlar 5 bin ile 5 bin 975 gün prim ödeyecekler. 2 binden itibaren SSK'lı olanlar 7200 gün prim ödeyecekler.

- 1999'da çıkan kanunda 7200 gün prim ödeyen 5 bin veya 5975 gün prim ödeyenden daha az maaş alıyor.

Gazi, dul ve yetim maaşları da yükselecek

- Muharip gazilerle ilgili aralarında aylık farklılıklar vardı. Milli mücadeleye iştirak eden bu sebeple kendilerine istiklal madalyası verilmiş olanlar ile Kore savaşına katılmış, Kıbrıs Barış Harekatı'na fiilen katılmış Türk vatandaşların vefatları nedeniyle dul ve yetimlere bağlanan maaş vardı.

- Asgari ücret tutarında aylık ödeme haline getirmiş oluyoruz. Şehit olan vatandaşlarımızın çocuklarına, eşlerine şeref aylığı diye ifade ettiğimiz aylığı gerçekleştirmiş olacağız.

Geçici işçiler 1 ay 29 gün çalıştırılacak

- Geçici işçiler var. Bunlardan 6 ay az süre ile çalışanlar vardı. Mevsimlik işçiler vardı. Dedik i 6 aydan fazla çalıştırılanlar, 5 ay daha ilgili kurum ve kuruluşta 6 ayın üzerinde 5 ay daha çalışılabilir demiştik. Yeni düzenleme ile bunun 11 ay 29 gün çalıştırılacak ilgili kurum ve kuruluşun ihtiyacı varsa, ilgili Bakanlığın izni ile çalıştırılma imkanı elde etmiş olacaklar.

Geçiciden kadroya geçiş imkanı

- Geçici işçilerin çalıştıkları kurumda kadrolu işçi haline dönebilmesi için onlara bir imtiyaz getiriyoruz. Geçici işçi çalıştıran kurum ve kuruluşlarda boşluk olduğu halde kurum ilan edecek, kıdem sırasına göre kendisinde hala çalışmakta olan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte kadrolu işçi haline döndürmüş olacak.