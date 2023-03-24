BIST 5.054
DOLAR 19,06
EURO 20,48
ALTIN 1.225,52
HABER /  GÜNCEL

Eşler imsaktan sonra oruçluyken cinsel ilişkiye girerse oruç bozulur mu?

Eşler imsaktan sonra oruçluyken cinsel ilişkiye girerse oruç bozulur mu?

Mübarek Ramazan ayı geldi. Gecesi ayrı gündüzü ayrı faziletli olan Ramazan ayını hakkıyla geçirmek isteyenler orucu bozan durumlar neler araştırıyor. Diyanet'e en çok sorulan sorulardan biri ise karı-kocanın yakınlaşması oruçluyken nasıl olmalı? Eşler imsaktan sonra oruçluyken cinsel ilişkiye girerse oruç bozulur mu? Diyanet fetvası net bir dille uyarıyor.

Abone ol

11 ayın sultanı Allah'ın ayı Ramazan ayı başladı. Müslümanlar bu ay 29 gün oruç tutacaklar. 29 günün hepsini hakkıyla geçirmek isteyen vatandaşlar oruç ibadetini bozan, kefaret gerektiren durumları araştırıyor. Bu yıl da Diyanet'e en çok sorulan sorulardan biri de oruçluyken karı-koca ilişkisi nasıl olmalıdır sorusu oldu. Diyanet bu konuda kesin bir dille uyarıyor. Karı koca arasında cinsel birliktelik olursa oruç bozulur ve kefaret gerektirir. 

Eşler oruçluyken cinsel ilişki yaşayabilir mi?

Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Tüp fiyatları kaç para oldu İpragaz büyük boy-küçük boy mutfak tüpü fiyat listesi-2023
Tüp fiyatları kaç para oldu İpragaz büyük boy-küçük boy mutfak tüpü fiyat listesi-2023
Akbank promosyon 2023 ödemesi güncellendi maaşını taşıyana 9 bin cepte
Akbank promosyon 2023 ödemesi güncellendi maaşını taşıyana 9 bin cepte
Tüp fiyatları bomba gibi birden patladı! 12 kiloluk Aygaz mutfak tüpü fiyatı kaç para oldu?
Tüp fiyatları bomba gibi birden patladı! 12 kiloluk Aygaz mutfak tüpü fiyatı kaç para oldu?
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 900 üründe fiyatları sabitledi
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 900 üründe fiyatları sabitledi
İslam Memiş'in kredi sözleri heyecanlandırdı! Tarihi de verdi: Kredi muslukları sonuna kadar açılacak
İslam Memiş'in kredi sözleri heyecanlandırdı! Tarihi de verdi: Kredi muslukları sonuna kadar açılacak
Balyoz Darbe Planı davasında karar çıktı! Çetin Doğan'a 6 yıl 8 ay hapis cezası
Balyoz Darbe Planı davasında karar çıktı! Çetin Doğan'a 6 yıl 8 ay hapis cezası
Tuzla'da mide botoksu ameliyatı yaptıran 31 kişi fenalaştı 2 kişi öldü iki doktor gözaltına alındı
Tuzla'da mide botoksu ameliyatı yaptıran 31 kişi fenalaştı 2 kişi öldü iki doktor gözaltına alındı
Grup halinde gelip dilencilik yapan 10 kişi aynı yerde ikinci kez yakalandı
Grup halinde gelip dilencilik yapan 10 kişi aynı yerde ikinci kez yakalandı
Fatih Altaylı 'ben bile şaşıracağım' dedi oy oranları tahmini olay oldu anket sonuçları çıkışı
Fatih Altaylı 'ben bile şaşıracağım' dedi oy oranları tahmini olay oldu anket sonuçları çıkışı
Bakan az önce duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak hesaplarınızı kontrol edin
Bakan az önce duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak hesaplarınızı kontrol edin
Yavuz Ağıralioğlu, 1 gün önce Meral Akşener'den 'koltuk' istedi! Alamayınca da ortalığı karıştırdı
Yavuz Ağıralioğlu, 1 gün önce Meral Akşener'den 'koltuk' istedi! Alamayınca da ortalığı karıştırdı