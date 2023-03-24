Jorge Jesus ve Valencia Fenerbahçe Beşiktaş maçında sahada olacak mı? 

Süper Lig'in 27.haftasında ligin ilk yarısında 0-0 berabere kalan ezelip rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Son Lig maçında Alanyaspor karşısında geriye düşüğü maçı kazanmasını bilen sarı-lacivertlilerde kırmızı kart gören teknik direktör Jorge Jesus'un ve sakatlığı nükseden yıldız golcü Enner Valencia'nın Beşiktaş karşısında sahada olup olmayacağı merak konusu oldu? Peki Jorge Jesus ve Valencia Fenerbahçe Beşiktaş derbisine sahada olacak mı? İşte detaylar...

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Süper Lig'e verilen Milli maç arasının ardından futbol heyecanı Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile kaldığı yerden devam edecek. Dev derbiye günler kala Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu merak edilirken golcü oyuncu Valencia'ın Beşiktaş karşısında oynayıp oynayamacağı ve Lig'in 26.haftasında oynana Alanyaspor mücadelesinde saha kenarında çılgına dönen ve kırmızı kart gören Jorge Jesus ile ilgili son bilgiler merak konusu oldu.

Peki Jorge Jesus ve Valencia Fenerbahçe Beşiktaş derbisine sahada olacak mı? İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi merak edilen soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik...

Jorge Jesus kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 26.haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus mücadelenin 68. dakikasında kırmızı kart gördü.

Zorlu mücadele 1-1 devam ederken Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sol kanattan hızla ceza sahasına sokulmak isterken yerde kaldı ama hakem Mete Kalkavan oyunu devam ettirdi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, bu pozisyon sonrası hakeme yoğun itirazda bulundu. Daha sonra İsmail Yüksek ve Candeias arasında yaşanan ikili mücadele sonrası da tepki gösteren Jesus, maçın 68. dakikasında kırmızı kart gördü ve hakem Mete Kalkvan tarafından tribüne gönderildi.

Jorge Jesus'a 1 maç men cezası

Bu sezon ikinci kez kırmızı kart gören Jorge Jesus'un cezası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından açıklandı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS’un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Jorge Jesus Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde sahada olacak mı?

TFF'den yapılan açıklama sonrasında gördüğü kırmızı kart sonucu 1 maç men cezası alan Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus takımını Beşiktaş maçında yalnız bıracak ve karşılaşmayı tribünden takip etmek zorunda kalacak.

Valencia Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Valencia endişesi yaşanıyor. Alanyaspor karşısında sakatlanan Ekvadorlu golcü'nün en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş derbisine yetiştirilmek istenen Valencia için ise sarı-lacivertli kulüpte adeta seferberlik ilan edildi. Dünya Kupası’ndan kalma diz sakatlığı Alanyaspor maçında aldığı darbenin ardından nüksetmiş ve golcünün derbide forma giymesi zora girmişti.

Süper Lig’de 21 maçta attığı 25 gol ile krallık yarışında zirvede yer alan 33 yaşındaki santrafor Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde her gün aksatmadan yaklaşık 1,5 saat süren bir tedavi görüyor. Son durumu maç saatine kadar belirsizliğini koruyacak Enner Valencia'ın tedaviye cevap vermesiyle birlikte Beşiktaş derbisinde sahaya ilk 11'deki yerini alarak çıkması bekleniyor.

Öte yandan Jorge Jesus’un Beşiktaş derbisinde santrfor pozisyonunda diğer opsiyonları ise Serdar Dursun ve Joao Pedro olacak.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi can sıkan sakatlıklar

Fenerbahçe’de Michy Batshuayi, Joshua King, Lincoln Henrique, Luan Peres ve Jayden Oosterwolde’nin tedavileri de sürüyor. Aşil tendonunda problem olan Oosterwolde ve ön çapraz bağlarından sakatlanan Lincoln’ün derbide forma giyme ihtimali bulunmazken, Michy Batshuayi, Joshua King ve Peres’in durumu belirsizliğini koruyor.