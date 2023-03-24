Hulki Cevizoğlu AK Parti'den aday adayı oldu

Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu'nun, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğu belirtildi.

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14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için oy kullanacak. Bu süreçte partilere adaylık başvuruları da devam ediyor.

Sabah gazetesi, Hulki Cevizoğlu'nun da AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu yazdı.

Ceviz Kabuğu programı ile tanınıyordu

Hulki Cevizoğlu, Mayıs 1958 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü 1980 yılında bitirdi.

Mezuniyetinin ardınan işletme dalında yüksek lisans yapan Cevizoğlu, Din Felsefesi ve Astronomi dalında da doktora eğitim aldı.

Gazeteciliğe 1981 yılında başlayan Hulki Cevizoğlu, çeşitli medya kuruluşlarında çalıştı. Cevizoğlu, televizyonda sunduğu "Ceviz Kabuğu" programı ile özdeşleşti.