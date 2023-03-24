Şanlıurfa'da sel sularına kapılan kayıp tır sürücüsünden acı haber

Şanlıurfa’da sel sularına kapılan tır sürücüsünün cesedi, Atatürk Baraj Gölünde bulundu. Şoför Emin Ergün'ün cansız bedeni 2 kilometre Atatürk Barajı içerisinde, 10 metre derinlikte bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Bozova ile Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Yalıntaş Mahallesi yakınlarında yaşandı.

15 Mart’ta Şanlıurfa’da yaşanan selde akıntıya kapılarak gözden kaybolan tır sürücüsü Emin Ergün, arama kurtarma çalışmalarının 10'uncu gününde ölü olarak bulundu.

Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliği, kayıp tır sürücüsünün bulunduğunu duyurdu.

Valiliğin açıklamasında, "Şanlıurfa ili Bozova ilçesi Hilvan Karayolu üzerinde meydana gelen sel afetinde 15.03.2023 günü sel sularına kapılarak, kullanmakta olduğu 27 AHG 644 plakalı tırı ile birlikte kaybolan tır sürücüsü Emin Ergün'ün (Birecik-1999) cansız bedeni; Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından teknik cihazlarla ve dalgıçlarla sürdürülen aramalar sonucunda 24.03.2023 günü, saat 13.17 sıralarında kıyıdan 2 kilometre Atatürk Barajı içerisinde, 10 metre derinlikte, Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından bulunmuş ve Bozova Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.