Emekliye bayram ikramiyesi 2 bin TL oldu AK Partili Mustafa Elitaş açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. Emekli bayram ikramiyeleri 1100 TL'den 900 lira artışla 2000 TL'ye çıkarıldı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarının bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Elitaş, milyonlarca emeklilinin beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamayı yaptı.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Elitaş, "16 maddelik yasa teklifine 2 madde daha ilave ediyoruz. Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla konuştuk. 1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz." dedi.

EYT'liler de bayram ikramiyesinden faydalanacak

EYT'lilerle birlikte 15 milyon emekli zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacak.

Bayram ikramiyesinde artışa yönelik düzenleme Meclis'e sevk edilecek torba yasa teklifine eklenecek. Teklifin yasalaşmasıyla 2 bin TL'lik ikramiye ilk bayramdan itibaren geçerli olacak.

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıkladı.

Dul, yetim aylığı alanların maaşının 7 bin 500 liranın altındaysa 7 bin 500 liraya çıkacağını söyleyen Elitaş, "Paylaşım şekli kanunda düzenlenmiş. Anneye, çocuklara, erkek çocuklara, kadınsa bekar olması halinde nasıl faydalanabileceği yasada söz konusu. Her faydalanan kişi 7 bin 500 liradan faydalanmayacak. Mirasçılar 7 bin 500 lirayı paylaşacaklar. Emekli maaşı herkes için geçerli. SSK'lı, Emekli Sandığı, işçiler için geçerli. Devlet memurlarının en düşük emeklisi 11 bin 849 lira alıyor. 12 bin liraya yakın alıyorlar. Bağkur'lu 9 bin gün prim ödemesine rağmen en düşük emekli maaşını koymazsak Bağkurlular şu anda 1. dereceden emekli olan 2 bin lira civarında maaş alacaktı" dedi.