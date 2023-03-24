Ermenistan Türkiye maçı saat kaçta, şifresiz canlı yayın hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan'a konuk oluyor. Üçüncü kez karşı karşıya gelecek takımların geride kalan iki mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ay-yıldızlılar bu maçı da kazanarak D grubuna iyi bir başlangıç yapmanın peşinde olacak. Zorlu mücadeleye saatler kala futbol seveler Ermenistan Türkiye maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda? bilgilerini ve Ermenistan Türkiye maçı muhtemel 11'lerini araştırmaya başladı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yapmak isteyen A Milli Futbol takımımız D grubu ilk mücadelesinde daha önce iki kez karşı karşıya geldiği Ermenistan'a konuk oluyor. Ermenistan ile oynadığı iki maçı da kazanan ay-yıldızlılar bu zorlu engeli kayıpsız geçerek gruptaki rakiplerine gözdağı vermek istiyor. Maçın başlamasına saatler kala futbol severler Ermanistan Türkiye maçı ilgili bilgileri internette araştırmaya başladı. Peki Ermenistan Türkiye maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda? İşte Ermenistan Türkiye maçı muhtemel 11'leri ve maç önü notlarını sizler için haberimizde derledik...

Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ermenistan - Türkiye maçı 25 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. UEFA'dan yapılan açıklamada mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez'in yöneteceği belirtildi. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak.

Türkiye'nin Ermenistan maçı muhtemel 11'i

Türkiye: Uğurcan Çakar, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun

Türkiye'nin EURO 2024 D Grubu'ndaki rakipleri

EURO 2024 Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.

D GRUBU:

Türkiye

Hırvatistan

Ermenistan

Galler

Letonya

A Milli Futbol Takımı, 613. maçına Ermenistan karşısında çıkacak

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 613. müsabakaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 279'u özel, toplam 612 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 236 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 261'i deplasmanda, 268'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 832 gol attı, kalesinde 875 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 612 karşılaşmanın 529'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 612 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Stefan Kuntz ile 15. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 15. maçını Ermenistan karşısında oynayacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.

Ermenistan ile 3. randevu

Türkiye, Ermenistan ile tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip Ermenistan ile oynadığı 2 karşılaşmayı da 2-0'lık skorlarla kazandı.

Türkiye ile Ermenistan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde aynı grupta yer aldı. 6 Eylül 2008'de Ermenistan'ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı ay-yıldızlı ekip Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ün golleriyle 2-0 galip tamamladı.

Milli takım 14 Ekim 2009'da Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi de Halil Altıntop ve Servet Çetin ile bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı bildi.

Ermenistan ile oynadığı 2 maçta 4 gol atan Türkiye, rakibine gol şansı vermedi.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor)

Orta saha-forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Arda Güler, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor).