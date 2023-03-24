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Kızılcık Şerbeti Nilay kim oynuyor kaç yaşında aslında çok tanıdık

Kızılcık Şerbeti Nilay kim oynuyor kaç yaşında aslında çok tanıdık

Show TV'nin bir anda reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Özellikle aynı anda hem itici hem de sempatik olmayı başaran Nilay karakteri. Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ı gerçekte genç oyuncu Feyza Civelek oynuyor. Nilay neden peruk takıyor sorusu ise en çok merak edilen konu.

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Show TV'nin merakla beklenen, her bölümü sosyal medyada yankı uyandıran dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam seyircisi ile buluşacak. Hem konusu hem de oyuncu kadrosunun ilgiyle takip edildiği dizideki en popüler karakterlerden biri de evin küçük gelinini sivri dili ile ara sokan Nilay... Hem sempatik  hem de itici olmayı aynı başaran Nilay'ın kafasındaki peruk ise ayrı bir muamma. Seyirci Nilay'ın saçına peruk takmasına fena taktı sebebini araştırıyor. Peki Nilay neden dizide peruk takıyor? Nilay karakterini sevilen oyuncu Feyza Civelek canlandırıyor. Gerçek hayatında sık sık paylaşım yapan Feyza Civelek'in gerçek saçları oldukça gür ve simsiyah. Yani peruk takmasına neden olacak bir neden yok. Son bölümlerde her ne kadar 'hidayete eren' ve tesettüre giren Nilay'ın peruğu göz tırmalamasa da seyirci hala merak ediyor...

Feyza Civelek kimdir?

Feyza Civelek 27 yaşındadır. Feyza Civelek, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Senaryo yazarı bir annenin kızı olan Civelek, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Acemi Cadı dizisiyle gerçekleştirmiştir.

Bu deneyiminin ardından Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ve senaryosunu annesinin yazdığı Güllerin Savaşı gibi dizilerde boy gösterdi.

Kızılcık Şerbeti Yazarı kimdir?

Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin hangi kitaptan olduğu daha doğrusu kitabın adı dizinin adıyla aynı olduğu sanılıyor. Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen paylaşmaktadır.

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