15 bin TL ödeme yapılıyor! Bakanlık şartları açıkladı: Başvurular e-Devlet'ten!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım ödemeleri kapsamında dar gelirli ihtiyaç sahibi aileler için harekete geçti. 12 ay boyunca zamlı olarak ödenecek toplamda 15 bin TL'lik yardım için şartlar belli olurken bu yardımdan yararlanmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yaparak Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanmaya başlayabilirler. İşte her ay düzenli olarak yapılacak olan ödeme ile ilgili bilgiler ve detaylar haberde...

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Her ay Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan Aile destek programı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor ve sorgulanıyor. Mart 2023 ödemesinin yapılıp yapılmadığı merak edilen destek başvurusu ve ödeme detayları internette araştırılmaya devam ediliyor. Peki 2023 aile yardım paketi başvurusu nasıl yapılır? 2023 aile yardım paketi ne kadar? İşte aile yardım paketiyle ilgili derlediğimiz bilgiler...

15 bin TL ödeme yapılıyor!

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Türkiye Aile Destek Paketi’ ile 12 ay boyunca ihtiyaç sahibi ailelere aylık yardım ödemesi yapılmaktadır. Hane başına yapılan bu ödemeler kapsamında aileden bir kişinin başvuru yapması yeterli olacak. Bu yardım paketinden yararlanmak isteyen vatandaşların e-Devlet Kapısı üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından başvuru yapabileceği belirtildi.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte e-Devlet Kapısı’na giriş yaptıktan sonra ‘Aile Yardımı’ yazarak başvuru ekranına ulaşabilecekleri belirtildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek başvuru yapmak isteyen vatandaşların T.C. kimlik kartı ile birlikte başvuru yapabilecekleri de bildirildi.

Aile yardım paketi ödemesinden kimler faydalanabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başlattığı Türkiye Aile Destek paketi kapsamında belirlenen bir şart bulunmaktadır. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayan ve gelir kriterine uygun olan çalışanlar, emekliler de bu yardım paketinden faydalanabiliyorlar.

2023 Aile yardım paketi ne kadar?

Aile yardım paketi kapsamında 4 farklı gelir grubuna ve hane içindeki kişi sayısına göre ödeme yapılmaktadır. Hane içinde kişi başına düşen gelir miktarı ve aralıkları için yapılan ödemeler şu şekildedir:

450 TL ve altı olan vatandaşlar için: bin 250 TL,

450 TL ve üzeri- 911,15 TL ve altı olan vatandaşlar için; bin 100 TL,

911,15 TL üzeri- 1372,30 TL ve altı olan vatandaşlar için; 950 TL,

1372,30 TL ve üzeri- 1833,45 TL’den az olan vatandaşlar için; 850 TL ödeme yapılmaktadır. Aylık bin 250 TL ödeme aile, yıllık 15 bin TL’ye varan destek ödemelerinden yararlanmış oluyor.

Mart ayı 2023 aile destek ödemeleri ne zaman yapılacak?

Bakan Yanık; "Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL’ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız" açıklamasında bulundu.