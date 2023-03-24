Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Heyetler, Yüksek Seçim Kurulu'na ittifak protokolünü teslim etti. Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi'nden oluşuyor.

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Yeniden Refah Partisi 14 Mayıs seçimlerinde cumhur ittifakına katılma kararı aldı. Dört partinin kendi adlarıyla seçime gireceği açıklandı.

AK Parti'den Genel Başkanlığı düzeyinde Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne yapılan bugünkü ziyaretten olumlu sonuç çıktı.

Yeniden Refah'ın katılma kararının perde arkasını CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova aktardı.

Mustafa Destici kritik rol oynadı

Buna göre 3 gün önce BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Fatih Erbakan'ı arayarak seçimlere tek başına girme kararını görmezden geçirmesini istedi.

Destici'nin dün 2 kez daha Erbakan ile telefonla görüştüğü belirtiliyor. Bu görüşmelerden sonra AK Parti ile Yeniden Refah Partisi'nin yeniden görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

Yeniden Refah Partisi, AK Parti, MHP ve BBP'nin ardından 4 parti olarak Cumhur İttifakı'na katıldı.

4 partinin heyeti YSK'da

Anlaşmanın ardından Cumhur İttifakı'nı temsil eden AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Reha Partisi Genel Başkan Yardımcıları Yüksek Seçim Kurulu'na geldi. Heyetler, ittifak protokolünü imzalayarak teslim etti.

YSK'ye belgelerin teslimi sonrası ittifak ortakları basın açıklaması yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Erbakan açıklama yapacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, "14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde vatana ve milletin adil menfaatleri için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katıldık. Başkanımız saat 18.00'de geniş açıklama yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Seçim ittifakı kapsamında 11 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Yeniden Refah Partisi’ne giden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Fatih Erbakan'ı Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etmişti.

Daveti uzun süre değerlendiren, hatta ‘evet’ diyeceğine kulislerde kesin gözüyle bakılan Fatih Erbakan, geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada Cumhur ittifakına katılmayacaklarını ve Cumhurbaşkanlığı yarışına partisinin adayı olarak gireceğini söylemişti.