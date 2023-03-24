Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay neden peruk takıyor gerçek saçları çok başka

Show TV'nin son günlerde en çok izlenen ve sosyal medyada ses getiren dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta da olaylar var. Dizinin hem güldüren hem de itici olmayı başaran karakterinden biri de evin büyük gelini Nilay. Seyirci Nilay'ın kafasında peruğa takmış durumda. Nilay neden peruk kullanıyor kimse anlamıyor. Feyza Civelek'in gerçek hayatta çok gür ve simsiyah saçları saçları var. Adını Feriha Koydum dizisinden hatırlayanlar bilir...

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Show TV'nin merakla beklenen, her bölümü sosyal medyada yankı uyandıran dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam seyircisi ile buluşacak. Hem konusu hem de oyuncu kadrosunun ilgiyle takip edildiği dizideki en popüler karakterlerden biri de evin küçük gelinini sivri dili ile ara sokan Nilay... Hem sempatik hem de itici olmayı aynı başaran Nilay'ın kafasındaki peruk ise ayrı bir muamma. Seyirci Nilay'ın saçına peruk takmasına fena taktı sebebini araştırıyor. Peki Nilay neden dizide peruk takıyor? Nilay karakterini sevilen oyuncu Feyza Civelek canlandırıyor. Gerçek hayatında sık sık paylaşım yapan Feyza Civelek'in gerçek saçları oldukça gür ve simsiyah. Yani peruk takmasına neden olacak bir neden yok. Son bölümlerde her ne kadar 'hidayete eren' ve tesettüre giren Nilay'ın peruğu göz tırmalamasa da seyirci hala merak ediyor...

Feyza Civelek kimdir?

Feyza Civelek 27 yaşındadır. Feyza Civelek, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Senaryo yazarı bir annenin kızı olan Civelek, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Acemi Cadı dizisiyle gerçekleştirmiştir.

Bu deneyiminin ardından Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ve senaryosunu annesinin yazdığı Güllerin Savaşı gibi dizilerde boy gösterdi.