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HÜDA PAR'dan son dakika seçim açıklama: AK Parti listelerinden seçimlere katılacağız

HÜDA PAR'dan son dakika seçim açıklama: AK Parti listelerinden seçimlere katılacağız

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "14 Mayıs parlamento seçimlerine AK Parti listelerinden katılacağız" dedi. Yapıcıoğlu, neden AK Parti listelerinden seçime girmek istediklerini tek tek sıraladı... İşte o nadenler...

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 51 gün kala flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "14 Mayıs parlamento seçimlerine AK Parti listelerinden katılacağız" dedi. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimler ve ittifakla ilgili partisinin kararını açıklamak için Fatih'te basın toplantısı düzenledi. İşte Yapıcıoğlu'nun açıklamasından satır başları...

- Bu seçimlerde öncelikli hedefimiz sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yine ipi önde göğüslemesi ve bir dönem daha Türkiye'yi idare etmesi.

- Akabinde ikinci sırada gelen önceliğimiz de sayın Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp cumhurbaşkanı olarak 5 yıl daha memleketi idare edecekse, ama mecliste çoğunluk muhalefetin eline geçecekse, bizi zor ve kritik bir süreç bekliyor.

- Bundan dolayı biz istedik ki meclis seçimlerinde de çoğunluk sağlansın. Üçüncü isteğimiz, talebimiz, beklentimiz partimizin de mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi. Bu sesin meclisten millete duyurulması.

- Bu önceliklere göre simülasyonlar yapıldı ve sonuç itibariyle vardığımız karar şudur: 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız.

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