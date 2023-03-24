WhatsApp'tan bomba güncelleme! Yeni özellik duyuruldu: Artık aynı anda 32 kişi birden görüşebilecek!

2014 yılında Facebook tarafından 16 milyar dolara satın alınan WhatsApp günümüzün en popüler uygulamalarından birisi olmayı başardı. Dünya üzerinde 2 milyar kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması kendini hala geliştirmeye devam ediyor. Son olarak WhatsApp Web masaüstü için harekete geçen şirket yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Peki yeni WhatsApp Web güncellemesi ile birlikte hangi özellikler kullanıcıların kullanımına sunulacak. İşte detaylar...

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WhatsApp yakın zamanda alacağı güncelleme ile web üzerinden Zoom’a rakip olacağını belirtti. Milyonlarca kişinin kullandığı uygulama sesli ve görüntülü görüşmeleri kapsayan bu yeni güncelleme ile özellikle kurumsal şirketlerin ilgisini kazanmak için çalışmalara devam ediyor. Günümüzde sesli ve görüntülü iletişim kanallarında aynı anda 8 kişi görüşebiliyor. WhatsApp bu sayıları arttırarak rakiplerini elemek için hamle yaptı. Peki yeni WhatsApp Web güncellemesi ile birlikte hangi özellikler kullanıcıların kullanımına sunulacak. İşte detaylar...

Artık aynı anda 32 kişi birden görüşebilecek!

Günümüzde hemen hemen herkesin kullandığı popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp yeni birçok özellik ile tüm kullanıcılara yenilikler sunuyor. Son zamanlarda çalışmalarını ve yeniliklerini cihazlar arası mesajlaşma ve arama alanında odaklanan platform ilgisini Windows uygulamasına çevirmiş durumdadır. Whatsapp yaptığı ve yapacağı yenilikleri uygulamayı daha ileri götürmek adına birçok duyuru paylaştı. Bu paylaştığı duyurular çerçevesinde WhatsApp geçtiğimiz yıllarda masaüstü uygulaması ile kullanıcıları sevindirmişti. Bu duyurulan Masaüstü uygulama ile birlikte birçok kolaylık kullanıcılara sağlanmış oldu.

Aynı zamanda kullanıcılar masaüstü uygulaması ile daha hızlı bir bağlanma sağlarken cihazlar arası eşleme özellikleri ile de işlemlerin hızlanması ile işler hızlı bir şekilde halledilmektedir. Aynı zamanda bu güncellemeler arasında Windows üzerinden kullanılan Whatsapp görüntülü grup görüşmeleri için yaptığı yenilikte, 8 kişi sesli aramalar içinde 32 kişiye kadar destek imkânı olabileceğini duyurdu.

WhatsApp'ın yeni özellikleri arka arkaya açıklandı!

Whatsapp’ın duyurduğu bu yeniliklerin içerisinde aynı zamanda uçlu uca şifreleme ile birlikte güvenliğin ve konuşmaların daha da şifrelenmesi planlanıyor. Güncelleme sonrası daha az kaynak kullanımı ve uygulama içi iyileştirmesi planlanırken yazılımsal iyileştirmelerde yapılacağı aktarıldı. Sadece telefonlara yönelik bir uygulama olan WhatsApp yıllardır dünyada en popüler mesajlaşma platformu olarak kullanılmaktadır. Duyurulmasının ardından bilgisayar üzerinden WhatsApp kullanım imkanı sağlayan ve bu kullanımı kolaylaştıran bir uygulama hizmete sunulmasının ardından birçok güncelleme geldi.

Yapılacak olan yazılımsal ve uygulama içi güncelleme ile Windows için tasarlanan birçok güvenlik ve daha hızlı bir deneyim için tasarlandı ve bu güncelleme kullanıcıların dikkatini çekmeye başladı. WhatsApp web kullanmak isteyen kişiler sadece kullandıkları ara motorundan WhatsApp Web'e girerek Karekod eşlemesinden sonra kolay bir şekilde bağlanabilir.