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Murat Kurum, Hatay'da yapılacak deprem konutlarını paylaştı

Murat Kurum, Hatay'da yapılacak deprem konutlarını paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Antakya ilçesinde yapılacak afet konutlarını paylaştı. Kurum'un paylaşımına göre evler yöresel mimariye ve kültürel yapıya özgü inşa edilecek.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler büyük yıkıma neden oldu. Bu yıkımın en çok yaşandığı şehirlerimizin başında ise Hatay geldi.

Merkez Antakya ve çevre ilçelerde yıkılan çok sayıda bina, binlerce canımıza mezar oldu.

Bakan Kurum paylaştı

Depremin olduğu ilk andan bu yana yaralar sarılmaya çalışılırken, bölgenin yeniden inşası için harekete geçildi.

Hatay'ı ayağa kaldırılması için çalışmalar son sürat sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bir paylaşım geldi.

"Her şehre özel, her şehirde de ilçe ilçe köy köy yöreye özgü çalışıyoruz"

Bakan Kurum, "Her şehre özel, her şehirde de ilçe ilçe köy köy yöreye özgü çalışıyoruz. Hatay Antakya’mız için o bölgenin ruhunu yaşatacak bir yaşam alanı tasarladık. Nasıl buldunuz?" ifadesiyle Hatay'da yapılacak deprem konutlarını paylaştı.

Yeni konutların özgün, kültürel mimariyle tasarlandığının belirtildiği videoda, 'Yöresel mimariye özgü kuş evleri ve kemerli çatı detayları yer alıyor.' detayı dikkat çekti.

Antakya'da 4 bin 200 konut yapılacak

Ayrıca sadece bu projeyle Antakya’da 4 bin 200 konut yapılacağı öğrenildi.

İşte projeden yansıyanlar...

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