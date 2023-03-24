CHP’li Yunus Emre’den skandal sözler: Yerel özerklik getireceğiz

CHP Milletvekili Yunus Emre, CHP'nin televizyonu Halk TV’de özerklik çağrısında bulundu. Emre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yerel yönetimlere özerklik getirileceğini açıkladı.

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Aday çıkartmayacağını açıklayan HDP, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek.

Kandil'den Kılıçdaroğlu'na destek

CHP'nin HDP'yi destekleyen açıklamaları Kandil'de olumlu yanıt buldu.

PKK elebaşı Duran Kalkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada HDP'nin verdiği kararı destekleyerek seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerektiğini söyledi.

AK Parti ve MHP'ye karşı siyaseti destekleyeceğiz

PKK elebaşı hain teröristin muhalefete destek verdiği konuşması şu şekilde:

"Türkiye bir seçim sürecine girdi deniyor. Siyasi süreç hızlandı yoğunlaştı. Muhalefet vardı, 6'lı masa. Bir iç karışıklık yaşadı. Onlara çok değinmeyelim ama birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler. Önleri açıktır ben her zaman bunu söyledim.

AK Parti, MHP faşist, sömürgeci, soykırımcı diktatörlüğüne karşı sekiz yıldır en büyük mücadeleyi PKK yürüttü. Ama seçimi de bu mücadelelerden bir tanesi olarak değerlendirdik. Bu çerçevede bir yaklaşımımız var.

Gerçek ortaya çıktı

Tüm bu hareketlilik sürerken CHP'liler sonunda gerçeği ağızlarından çıkarmaya başladı.

CHP Lideri'nin adaylığı sonrası geçmiş dönemlerde kullanmış olduğu seçim vaatleri yeniden kamuoyunun gündemine gelmişti.

Yerel yönetimlere özerklik

2014 yılında CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı açıklamada yerel yönetimlere özerklik verileceğini söylemişti.

"CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz"

Kemal Kılıçdaroğlu yerel yönetimlere özerklik vaadi için şu ifadeleri kullanmıştı:

Efendin sen doğuda başka, batıda başka şey söylüyorsun. Nereye gittiysem, aynı şeyi söyledim. İki tane temel örnek vereceğim. Bir; Hakkari'de 'yerel yönetim özerklik şartını getireceğiz' dedim. CHP Kurultayı'nda yine söylüyorum; CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz.

Bölünme çağrısı yaptı

Bugün ise CHP, iktidara gelmeden gizli ortağı HDP'yi mutlu etmenin derdine düştü.

Halk TV'de programa katılan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre açık açık bölünme çağrısı yaptı.

"Özerklik talebi yerine getirilecek"

CHP'li Yunus Emre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda terör örgütü PKK’nın yerel özerklik talebinin yerine getirileceğini söyledi.

"Bu Türkiye’yi bölecek bir şey değildir"

HDP-CHP birlikteliğinin gözler önüne serildiği açıklama şu şekilde:

Yerel yönetimlerde özerklik konusu tamamen çarpıtılıyor. Türkiye bugün şu an özerktir. İdari bakımdan özerktir. Siyasi özerklik başka bir şey idari özerklik başka bir şey. Okumadan, dinelemeden siyasi fikri ortaya koyan insanlar var. Geldiğimizde iktidara hemen göreceksiniz yerel özerlik önündeki engelleri kaldıracağız. Bu Türkiye’yi bölecek bir şey değildir aksine Türkiye’yi daha da güçlendirecek bir şeydir. Çünkü çağımız yerel yönetimlerin güçlenmesi çağıdır.