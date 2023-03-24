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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Allah'a havale ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Allah'a havale ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler yas tutarken, depremin ardından ayakta kalma mücadelesi verirken kendi ihtirasları peşinde koşanları Allah'a havale ediyoruz" sözleriyle muhalefete tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde düzenlenen iftar programında konuştu. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Deprem turisti misali arada bir buraya uğrayıp sonra sırra kadem basanlar gibi değiliz. Sizler yas tutarken, depremin ardından ayakta kalma mücadelesi verirken kendi ihtirasları peşinde koşanları Allah'a havale ediyoruz. Bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında hak ettiği dersi verecektir. Seçimler elbette önemlidir ama deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın meseleleri bizim için daha önceliklidir. Dertlerinize derman olabilmek için canla başla çalışıyoruz.

"Ekiplerimiz adeta zamanla yarışıyor"

Devletimizin ilgili kurumları ilk günden itibaren sahadalar. Bakanlarımız zorunlu haller dışında bölgeyi hiç terk etmedi. Belediyelerimiz Hatay'ın alt yapısı üst yapısıyla yeniden ayağa kaldırmak için adeta zamanla yarışıyor. 

Bu anlayışla depremlerde en çok yıkıma uğrayan 7 ilimizi Cumhur İttifakı olarak kardeş belediye ilan ettik, Hatay'ı da Konya, Bursa, Kocaeli, Denizli, Sakarya, Isparta, Nevşehir, Tokat ve Yozgat belediyelerimiz başta olmak üzere 94 Ak belediyemize emanet ettik. Belediyelerimizin başkanları ve ekipleri depremin ilk gününden beri Hatay'da nasıl özverili çalışıyor siz biliyorsunuz. 

"Tüm gücümüzle çalışacağız"

İnsanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden birinin sonuçlarıyla mücadele ediyoruz. Önümüzde kritik bir süreç var. Biz ne Hatay'ı sahipsiz bırakırız ne de kaderine terk ederiz. Yaralarımızı birlikte saracak, bu hazan ve hüzün mevsimini birlikte bahara çevireceğiz. 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra da tüm gücümüzü bölgeye yönlendirmeye devam edeceğiz. Hataylı kardeşlerimizin en hayırlı kararı vereceğine yürekten inanıyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Rabbim ülkemizi her türlü kazadan, beladan, musibetlerden korusun. Rabbim bizleri nasıl Ramazan'a kavuşturduysa Ramazan Bayramı'na da kavuştursun niyazını ediyorum. 

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