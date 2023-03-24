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Kılıçdaroğlu'ndan Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin açıklama

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına dair soruya, "İnsanlar Cumhur İttifakı'nın içinde yer alabilirler. Kendi tercihleridir" diye yanıtladı.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremin etkilediği illerden olan Malatya'ya ziyaretlerde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Siyaset elbette devam ediyor. Ama biz bugünü değil, geçmişi değil, geleceği konuşmak istiyoruz. Malatyalı kardeşlerimizin bulunduğu bir ortamdayız. Depremzedeler siyaset kurumundan 'gelecekte bizim için ne yapacaksınız' onu soruyorlar. Ankara'da insanlar Cumhur İttifakı'nın içinde yer alabilirler. Kendi tercihleridir. Biz Millet İttifakı olarak her tercihe saygı duyarız. Millet İttifakı'nın liderleri olarak buradayız ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Onlar da yaşanan olayları gelip gördüler. Millet İttifakı olarak vatandaşın sorunlarına kilitlenen bir ittifakız" ifadelerini kullandı.

"Cumhur ittifakı'nın liderleri olarak buradayız"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında, "Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız" dediği, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun düzelttiği görüldü.

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