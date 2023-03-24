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Kılıçdaroğlu'na depremzedelerden tepki: Teröristlerle işbirliği yapan burada gezemez!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Malatya'da bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu ve İttifak liderlerine tepki gösteren bir vatandaş “Teröristlerle işbirliği yapan burada gezemez” dedi.

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Bir dizi temaslarda bulunmak üzere beraberinde Millet İttifakı liderleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Malatya’ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu çevreyolu üzerinde depremde yıkılan AK Parti İl Binası'nın bulunduğu alanda açıklama yaptı.

Açıklama sonrası beraberindeki liderlerle makam aracına yönelen Kılıçdaroğlu’na bir grup vatandaş tepki gösterdi. Gruptan bir kişi “Teröristlerle işbirliği yapan burada gezemez” dedi.

Öte yandan Millet İttifakı heyeti başka bir programa katılmak için bölgeden ayrıldı.

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